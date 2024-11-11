https://ria.ru/20241111/ukraina-1983031290.html

Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине

Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине - РИА Новости, 11.11.2024

Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине

Громкие заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о поддержке Украины не совпадают с действиями его правительства, пишет INews. РИА Новости, 11.11.2024

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2024-11-11T11:16

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Громкие заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о поддержке Украины не совпадают с действиями его правительства, пишет INews."Такое отношение начинает казаться избитым и нечестным", - посетовал автор статьи.По его мнению, Стармер прячется за положениями действующего доклада по вопросам обороны. В то время как в документе упоминается поддержка Украины, траты оборонного бюджета напрямую не расписаны и подлежат дальнейшему обсуждению, что может быть попыткой лейбористкой партии "уклониться" от поддержки, говорится в материале.На прошлой неделе Стармер встретился с Владимиром Зеленским в Лондоне. По данным газеты Independent, он не смог убедить британского премьера изменить позицию Великобритании по поводу ударов вглубь России.

https://ria.ru/20241111/starmer-1982992832.html

https://ria.ru/20241010/britanija-1977485084.html

украина

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лондон

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в мире, украина, великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский