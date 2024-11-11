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Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983031290.html
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине
Громкие заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о поддержке Украины не совпадают с действиями его правительства, пишет INews. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:16
2024-11-11T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
лондон
кир стармер
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Громкие заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о поддержке Украины не совпадают с действиями его правительства, пишет INews."Такое отношение начинает казаться избитым и нечестным", - посетовал автор статьи.По его мнению, Стармер прячется за положениями действующего доклада по вопросам обороны. В то время как в документе упоминается поддержка Украины, траты оборонного бюджета напрямую не расписаны и подлежат дальнейшему обсуждению, что может быть попыткой лейбористкой партии "уклониться" от поддержки, говорится в материале.На прошлой неделе Стармер встретился с Владимиром Зеленским в Лондоне. По данным газеты Independent, он не смог убедить британского премьера изменить позицию Великобритании по поводу ударов вглубь России.
https://ria.ru/20241111/starmer-1982992832.html
https://ria.ru/20241010/britanija-1977485084.html
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в мире, украина, великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Владимир Зеленский
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине

INews: Стармер уклоняется от выполнения обещаний в помощи Украине

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Громкие заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о поддержке Украины не совпадают с действиями его правительства, пишет INews.
"Такое отношение начинает казаться избитым и нечестным", - посетовал автор статьи.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Последняя попытка". СМИ раскрыли план Макрона и Стармера по Украине
Вчера, 05:40
По его мнению, Стармер прячется за положениями действующего доклада по вопросам обороны. В то время как в документе упоминается поддержка Украины, траты оборонного бюджета напрямую не расписаны и подлежат дальнейшему обсуждению, что может быть попыткой лейбористкой партии "уклониться" от поддержки, говорится в материале.
На прошлой неделе Стармер встретился с Владимиром Зеленским в Лондоне. По данным газеты Independent, он не смог убедить британского премьера изменить позицию Великобритании по поводу ударов вглубь России.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России, сообщили СМИ
10 октября, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияЛондонКир СтармерВладимир Зеленский
 
 
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