https://ria.ru/20241111/ukraina-1983031290.html
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине
Громкие заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о поддержке Украины не совпадают с действиями его правительства, пишет INews. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:16
2024-11-11T11:16
2024-11-11T11:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Громкие заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о поддержке Украины не совпадают с действиями его правительства, пишет INews."Такое отношение начинает казаться избитым и нечестным", - посетовал автор статьи.По его мнению, Стармер прячется за положениями действующего доклада по вопросам обороны. В то время как в документе упоминается поддержка Украины, траты оборонного бюджета напрямую не расписаны и подлежат дальнейшему обсуждению, что может быть попыткой лейбористкой партии "уклониться" от поддержки, говорится в материале.На прошлой неделе Стармер встретился с Владимиром Зеленским в Лондоне. По данным газеты Independent, он не смог убедить британского премьера изменить позицию Великобритании по поводу ударов вглубь России.
https://ria.ru/20241111/starmer-1982992832.html
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в мире, украина, великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Владимир Зеленский
Стало известно, как на самом деле Британия относится к Украине
INews: Стармер уклоняется от выполнения обещаний в помощи Украине