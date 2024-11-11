https://ria.ru/20241111/ukraina-1983023512.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем

На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем - РИА Новости, 11.11.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на понедельник несколько объектов... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:37

2024-11-11T10:37

2024-11-11T10:37

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на понедельник несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 356 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html

запорожская область

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запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, в мире