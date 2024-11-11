В Киеве считают, что могут нарастить производство вооружения
В Киеве считают, что могут производить оружие на 20 миллиардов долларов в год
Город Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная промышленность Украины имеет возможности производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год, а к 2025 году эта сумма вырастет до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который с сентября назначен внештатным советником Владимира Зеленского по стратегическим вопросам.
"Камышин заявил, что военная промышленность Украины, приобретающая все более частных характер, имеет возможности производить в год вооружение на сумму 20 миллиардов долларов, в 2025 году эта сумма возрастет до 30 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь в том числе идет о возможности производить "огромное количество" беспилотников, а также баллистических ракет с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.
Ранее Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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