https://ria.ru/20241111/ukraina-1983022284.html

В Киеве считают, что могут нарастить производство вооружения

В Киеве считают, что могут нарастить производство вооружения - РИА Новости, 11.11.2024

В Киеве считают, что могут нарастить производство вооружения

Военная промышленность Украины имеет возможности производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год, а к 2025 году эта сумма вырастет до 30 миллиардов РИА Новости, 11.11.2024

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2024-11-11T10:32

2024-11-11T10:32

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная промышленность Украины имеет возможности производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год, а к 2025 году эта сумма вырастет до 30 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который с сентября назначен внештатным советником Владимира Зеленского по стратегическим вопросам. "Камышин заявил, что военная промышленность Украины, приобретающая все более частных характер, имеет возможности производить в год вооружение на сумму 20 миллиардов долларов, в 2025 году эта сумма возрастет до 30 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Как отмечается, речь в том числе идет о возможности производить "огромное количество" беспилотников, а также баллистических ракет с дальностью полета до 1,5 тысяч километров. Ранее Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982689338.html

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953214982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато, киев, в мире