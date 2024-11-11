https://ria.ru/20241111/ukraina-1983004999.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Николаеве - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Николаеве
Взрывы были слышны в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:15
2024-11-11T04:15
2024-11-11T08:52
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее украинское издание "Зеркало недели" уже сообщало о взрывах в Николаеве и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "В Николаеве были слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Николаевской области звучала с 1.58 до 3.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремели взрывы