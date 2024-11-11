Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 11.11.2024 (обновлено: 12:12 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ugon-1983045509.html
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет - РИА Новости, 11.11.2024
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет
Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:02
2024-11-11T12:12
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983015144_0:0:1615:908_1920x0_80_0_0_9f38d22960a7ecab2f9347b7a05c4a4e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ."Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно. А дальше все будет зависеть от решения президента. Понятно, что люди, которые проводят такие операции успешные, они далеко не публичные. Поэтому не обязательно это будет открытая информация", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241111/fsb-1983000924.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983015144_22:0:1233:908_1920x0_80_0_0_f4d1d4f8eeae0d4a4d93062f9c241b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Владимир Путин
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет

Путину доложили о пресечении ФСБ операции украинской разведки по угону вертолета

© ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗаправка вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Стоп-кадр видео
Заправка вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Заправка вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
"Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно. А дальше все будет зависеть от решения президента. Понятно, что люди, которые проводят такие операции успешные, они далеко не публичные. Поэтому не обязательно это будет открытая информация", - сказал Песков журналистам.
Срыв операции Киева по угону российского вертолета - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар
Вчера, 09:04
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала