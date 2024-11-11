https://ria.ru/20241111/ugon-1983045509.html

Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет

Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет - РИА Новости, 11.11.2024

Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет

Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:02

2024-11-11T12:02

2024-11-11T12:12

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ."Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно. А дальше все будет зависеть от решения президента. Понятно, что люди, которые проводят такие операции успешные, они далеко не публичные. Поэтому не обязательно это будет открытая информация", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241111/fsb-1983000924.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, владимир путин