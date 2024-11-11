https://ria.ru/20241111/ugon-1983045509.html
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет - РИА Новости, 11.11.2024
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет
Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:02
2024-11-11T12:02
2024-11-11T12:12
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ."Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно. А дальше все будет зависеть от решения президента. Понятно, что люди, которые проводят такие операции успешные, они далеко не публичные. Поэтому не обязательно это будет открытая информация", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241111/fsb-1983000924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Владимир Путин
Путину доложили о пресечении попытки украинской разведки угнать вертолет
Путину доложили о пресечении ФСБ операции украинской разведки по угону вертолета
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о пресечении со стороны ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет и завербовать летчика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева
по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС
России. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины
пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
"Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно. А дальше все будет зависеть от решения президента. Понятно, что люди, которые проводят такие операции успешные, они далеко не публичные. Поэтому не обязательно это будет открытая информация", - сказал Песков журналистам.