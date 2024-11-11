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ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью

ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью - РИА Новости, 11.11.2024

ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью

Удары по военным объектам нанесены в ночь на понедельник в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:08

2024-11-11T09:08

2024-11-11T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Удары по военным объектам нанесены в ночь на понедельник в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью были нанесены удары по военным объектам на Украине. Конечно, работало ПВО, и, конечно, не обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения", - сообщил Лебедев. По его словам, в частности ПВО работала в Николаеве над районом ЮТЗ, расположенном на востоке города. В подконтрольном ВСУ Запорожье под ударом оказалось общежитие, Лебедев отметил, что несмотря на строжайший запрет украинских спецслужб с места происшествия идут профессиональные съемки. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве.

https://ria.ru/20241111/demografiya-1982494811.html

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николаев (украина)

запорожье

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Варвара Скокшина

в мире, николаев (украина), запорожье, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины