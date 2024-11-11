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ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 11.11.2024 (обновлено: 09:09 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/udary-1983006048.html
ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью
ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью - РИА Новости, 11.11.2024
ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью
Удары по военным объектам нанесены в ночь на понедельник в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:08
2024-11-11T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
запорожье
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Удары по военным объектам нанесены в ночь на понедельник в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью были нанесены удары по военным объектам на Украине. Конечно, работало ПВО, и, конечно, не обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения", - сообщил Лебедев. По его словам, в частности ПВО работала в Николаеве над районом ЮТЗ, расположенном на востоке города. В подконтрольном ВСУ Запорожье под ударом оказалось общежитие, Лебедев отметил, что несмотря на строжайший запрет украинских спецслужб с места происшествия идут профессиональные съемки. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве.
https://ria.ru/20241111/demografiya-1982494811.html
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в мире, николаев (украина), запорожье, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Запорожье, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью

ВС России ночью нанесли удары по военным объектам в Николаеве и Запорожье

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Удары по военным объектам нанесены в ночь на понедельник в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью были нанесены удары по военным объектам на Украине. Конечно, работало ПВО, и, конечно, не обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения", - сообщил Лебедев.
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По его словам, в частности ПВО работала в Николаеве над районом ЮТЗ, расположенном на востоке города. В подконтрольном ВСУ Запорожье под ударом оказалось общежитие, Лебедев отметил, что несмотря на строжайший запрет украинских спецслужб с места происшествия идут профессиональные съемки.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)ЗапорожьеУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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