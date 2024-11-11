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ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью
ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью - РИА Новости, 11.11.2024
ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью
Удары по военным объектам нанесены в ночь на понедельник в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:08
2024-11-11T09:08
2024-11-11T09:09
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Удары по военным объектам нанесены в ночь на понедельник в Николаеве и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью были нанесены удары по военным объектам на Украине. Конечно, работало ПВО, и, конечно, не обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения", - сообщил Лебедев. По его словам, в частности ПВО работала в Николаеве над районом ЮТЗ, расположенном на востоке города. В подконтрольном ВСУ Запорожье под ударом оказалось общежитие, Лебедев отметил, что несмотря на строжайший запрет украинских спецслужб с места происшествия идут профессиональные съемки. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Николаеве.
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РИА Новости
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ВС России нанесли удары по Николаеву и Запорожью
ВС России ночью нанесли удары по военным объектам в Николаеве и Запорожье