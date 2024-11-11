https://ria.ru/20241111/turtsiya-1983028562.html

В Турции заявили о готовности к посредничеству по Украине

В Турции заявили о готовности к посредничеству по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

В Турции заявили о готовности к посредничеству по Украине

Турция готова к посредничеству по Украине в рамках формата и параметров, взаимно согласованных сторонами, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 11.11.2024

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция готова к посредничеству по Украине в рамках формата и параметров, взаимно согласованных сторонами, заявил глава МИД Хакан Фидан. "После победы (Дональда) Трампа на (президентских) выборах в США возросли надежды на прекращение российско-украинской войны… Фактически, мы с самого первого дня выступали за то, что дипломатия должна быть приоритетной. Понимая это, мы использовали все средства дипломатии, чтобы свести стороны за столом переговоров. Фактически, в первые дни войны мы собрали стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру. Турция готова играть роль посредника в усилиях по достижению справедливого и прочного мира в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Мы без колебаний подставим свои руки под камень мира", - приводит слова Фидана газета Milliyet. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/turtsija-1982993150.html

https://ria.ru/20241108/erdogan-1982630680.html

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в мире, сша, украина, турция, хакан фидан, владимир зеленский, камала харрис, nbc