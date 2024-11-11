В Турции заявили о готовности к посредничеству по Украине
Глава МИД Турции заявил, что страна готова к посредничеству по Украине
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция готова к посредничеству по Украине в рамках формата и параметров, взаимно согласованных сторонами, заявил глава МИД Хакан Фидан.
"После победы (Дональда) Трампа на (президентских) выборах в США возросли надежды на прекращение российско-украинской войны… Фактически, мы с самого первого дня выступали за то, что дипломатия должна быть приоритетной. Понимая это, мы использовали все средства дипломатии, чтобы свести стороны за столом переговоров. Фактически, в первые дни войны мы собрали стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру. Турция готова играть роль посредника в усилиях по достижению справедливого и прочного мира в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами. Мы без колебаний подставим свои руки под камень мира", - приводит слова Фидана газета Milliyet.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.