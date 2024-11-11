https://ria.ru/20241111/turtsija-1983067753.html

Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине

Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине

Официальная Анкара рассчитывает, что новая администрация США инициирует и поддержит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, главная задача... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:21

2024-11-11T13:21

2024-11-11T13:21

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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Официальная Анкара рассчитывает, что новая администрация США инициирует и поддержит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, главная задача сейчас - добиться устойчивого прекращения огня, заявил РИА Новости дипломатический источник. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал собеседник агентства. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

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россия

украина

сша

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