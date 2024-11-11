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Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине - РИА Новости, 11.11.2024
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13:21 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/turtsija-1983067753.html
Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине
Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине
Официальная Анкара рассчитывает, что новая администрация США инициирует и поддержит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, главная задача... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:21
2024-11-11T13:21
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
нато
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Официальная Анкара рассчитывает, что новая администрация США инициирует и поддержит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, главная задача сейчас - добиться устойчивого прекращения огня, заявил РИА Новости дипломатический источник. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал собеседник агентства. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html
https://ria.ru/20241111/ssha-1982996833.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговоры по Украине

Источник: Турция рассчитывает, что США поддержат переговорный процесс по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Официальная Анкара рассчитывает, что новая администрация США инициирует и поддержит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, главная задача сейчас - добиться устойчивого прекращения огня, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Советники Трампа представили план по прекращению конфликта на Украине
25 июня, 10:52
"Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал собеседник агентства.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Аналитик рассказал, когда США предложат начать переговоры по Украине
Вчера, 07:06
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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