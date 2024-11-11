Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/turtsija-1983066944.html
Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине
Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине
Турция пока не получала сигналов от Запада по началу переговорного процесса по Украине при посредничестве Анкары, готовность на этот счет у турецкой стороны... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:18
2024-11-11T13:18
в мире
россия
украина
турция
владимир путин
хакан фидан
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Турция пока не получала сигналов от Запада по началу переговорного процесса по Украине при посредничестве Анкары, готовность на этот счет у турецкой стороны имеется, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Турция готова к посредничеству по Украине в рамках формата и параметров, взаимно согласованных сторонами, заявил в понедельник глава МИД Хакан Фидан. "Нет, каких-либо сигналов мы не получали", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии каких-либо призывов от Запада к турецкой стороне по инициированию переговорного процесса. По его словам, турецкая сторона на высшем уровне неоднократно выражала свою готовность к посредничеству. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241103/turtsiya-1981661025.html
https://ria.ru/20240706/turtsija-1957838077.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, владимир путин, хакан фидан, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине

Источник: Анкара готова быть посредником на переговорах по Украине

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Турция пока не получала сигналов от Запада по началу переговорного процесса по Украине при посредничестве Анкары, готовность на этот счет у турецкой стороны имеется, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Турция готова к посредничеству по Украине в рамках формата и параметров, взаимно согласованных сторонами, заявил в понедельник глава МИД Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
МИД Турции высказался о завершении конфликта на Украине
3 ноября, 10:14
"Нет, каких-либо сигналов мы не получали", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии каких-либо призывов от Запада к турецкой стороне по инициированию переговорного процесса.
По его словам, турецкая сторона на высшем уровне неоднократно выражала свою готовность к посредничеству.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Турция выступила за создание платформы мира для урегулирования на Украине
6 июля, 10:54
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинХакан ФиданЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала