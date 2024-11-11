https://ria.ru/20241111/turtsija-1983066944.html

Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине

Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

Источник сообщил о готовности Турции к переговорам по Украине

Турция пока не получала сигналов от Запада по началу переговорного процесса по Украине при посредничестве Анкары, готовность на этот счет у турецкой стороны... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:18

2024-11-11T13:18

2024-11-11T13:18

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БАКУ, 11 ноя – РИА Новости. Турция пока не получала сигналов от Запада по началу переговорного процесса по Украине при посредничестве Анкары, готовность на этот счет у турецкой стороны имеется, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Турция готова к посредничеству по Украине в рамках формата и параметров, взаимно согласованных сторонами, заявил в понедельник глава МИД Хакан Фидан. "Нет, каких-либо сигналов мы не получали", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии каких-либо призывов от Запада к турецкой стороне по инициированию переговорного процесса. По его словам, турецкая сторона на высшем уровне неоднократно выражала свою готовность к посредничеству. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241103/turtsiya-1981661025.html

https://ria.ru/20240706/turtsija-1957838077.html

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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, хакан фидан, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины