https://ria.ru/20241111/turtsija-1983063487.html

В Турции допустили начало переговоров по Украине до января 2025 года

В Турции допустили начало переговоров по Украине до января 2025 года - РИА Новости, 11.11.2024

В Турции допустили начало переговоров по Украине до января 2025 года

Начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может быть реализовано до января 2025 года в Стамбуле, допустил турецкий телеканал... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:58

2024-11-11T12:58

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Начало переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может быть реализовано до января 2025 года в Стамбуле, допустил турецкий телеканал Habertürk. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Учитывая взвешенную политику Турции в войне на Украине, не исключено, что Турция могла бы провести мирные переговоры в качестве нейтральной площадки. Избранный президент (США Дональд) Трамп, (президент РФ Владимир) Путин и Зеленский садятся за стол переговоров в Стамбуле, обсуждают условия мира и достигают соглашения о прекращении огня. В тот же день Трамп отправляет счет европейским союзникам. Таким образом, он заканчивает войну, о которой заявил: "Я закончу ее за 24 часа". Поскольку он утверждает, что сделает это еще до официального вступления в должность, стамбульский сценарий может быть реализован за несколько недель до 20 января", - считает обозреватель Айше Озек Карасу. Телеканал отметил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО и получить ракеты дальнего радиуса действия, способные наносить удары по территории России, но европейские союзники, которые являются центральным элементом западной поддержки Украины, не имеют представления о том, какой будет позиция Трампа. "Во время предвыборной кампании Трамп, который называет себя хорошим переговорщиком и антивоенным президентом, бесконечно повторял мантру "24 часа", но не давал никаких подсказок о том, как он будет добиваться мира. Например, он не сказал, какая сторона победит. Можно ожидать, что счет будет тяжелым для Украины", - отметил телеканал. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20241111/turtsija-1982993150.html

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