В Турции оценили ситуацию с банковскими транзакциями с Россией
Аналитик Озер: Турция пока не выработала план решения проблемы банков с Россией
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция пока не выработала конкретный план по решению проблемы банковских транзакций с Россией, надеется на разумную политику новой администрации США, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил на прошлой неделе турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял ранее министр финансов страны Мехмет Шимшек.
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"Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что администрация Трампа будет более разумной в отношении антироссийских санкций", - заявил эксперт РИА Новости.
Аналитик также предположил, что можно задействовать банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра для решения этой проблемы.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
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