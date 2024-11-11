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В Турции оценили ситуацию с банковскими транзакциями с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
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05:37 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/turtsija-1982993150.html
В Турции оценили ситуацию с банковскими транзакциями с Россией
В Турции оценили ситуацию с банковскими транзакциями с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
В Турции оценили ситуацию с банковскими транзакциями с Россией
Турция пока не выработала конкретный план по решению проблемы банковских транзакций с Россией, надеется на разумную политику новой администрации США, считает... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:37
2024-11-11T05:37
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция пока не выработала конкретный план по решению проблемы банковских транзакций с Россией, надеется на разумную политику новой администрации США, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил на прошлой неделе турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял ранее министр финансов страны Мехмет Шимшек. "Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что администрация Трампа будет более разумной в отношении антироссийских санкций", - заявил эксперт РИА Новости. Аналитик также предположил, что можно задействовать банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра для решения этой проблемы. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980622037.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, nbc, турция
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, NBC, Турция
В Турции оценили ситуацию с банковскими транзакциями с Россией

Аналитик Озер: Турция пока не выработала план решения проблемы банков с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция пока не выработала конкретный план по решению проблемы банковских транзакций с Россией, надеется на разумную политику новой администрации США, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
Турция ожидает, что США при втором президентском сроке Дональда Трампа уменьшат давление на турецкие банки за финансовые связи с Россией, заявил на прошлой неделе турецкий министр торговли Омер Болат. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял ранее министр финансов страны Мехмет Шимшек.
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"Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что администрация Трампа будет более разумной в отношении антироссийских санкций", - заявил эксперт РИА Новости.
Аналитик также предположил, что можно задействовать банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра для решения этой проблемы.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАРоссияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганМехмет ШимшекNBCТурция
 
 
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