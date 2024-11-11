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В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании - РИА Новости, 11.11.2024
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20:58 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/tts-1983190225.html
В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании
В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании
Специалисты проверяют торговый центр "Каширская плаза" в Москве после анонимного сообщения о "минировании", посетители ТЦ покинули его, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:58
2024-11-11T20:58
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты проверяют торговый центр "Каширская плаза" в Москве после анонимного сообщения о "минировании", посетители ТЦ покинули его, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ "Каширская плаза", - заявил собеседник агентства. По его словам, посетители покинули ТЦ, само здание сейчас проверяют кинологи. Ранее подобные "минирования" ни разу не подтверждались.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании

В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после звонка о "минировании"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВечерняя Москва
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты проверяют торговый центр "Каширская плаза" в Москве после анонимного сообщения о "минировании", посетители ТЦ покинули его, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ "Каширская плаза", - заявил собеседник агентства.
По его словам, посетители покинули ТЦ, само здание сейчас проверяют кинологи.
Ранее подобные "минирования" ни разу не подтверждались.
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