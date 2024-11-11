https://ria.ru/20241111/tts-1983190225.html

В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании

В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании - РИА Новости, 11.11.2024

В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании

Специалисты проверяют торговый центр "Каширская плаза" в Москве после анонимного сообщения о "минировании", посетители ТЦ покинули его, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:58

2024-11-11T20:58

2024-11-11T20:58

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты проверяют торговый центр "Каширская плаза" в Москве после анонимного сообщения о "минировании", посетители ТЦ покинули его, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ "Каширская плаза", - заявил собеседник агентства. По его словам, посетители покинули ТЦ, само здание сейчас проверяют кинологи. Ранее подобные "минирования" ни разу не подтверждались.

https://ria.ru/20241107/ulan-ude-1982346581.html

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2024

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происшествия, москва, россия