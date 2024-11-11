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В Центробанке оценили вероятность повышения ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 11.11.2024
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16:46 11.11.2024 (обновлено: 17:48 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/tsentrobank-1983136613.html
В Центробанке оценили вероятность повышения ключевой ставки в декабре
В Центробанке оценили вероятность повышения ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 11.11.2024
В Центробанке оценили вероятность повышения ключевой ставки в декабре
Банк России допускает очередное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин по итогам... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:46
2024-11-11T17:48
экономика
ипотека
алексей заботкин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Банк России допускает очередное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин по итогам встречи фракции "Единой России" в Госдуме. Об этом сообщает "Маяк"."Может потребоваться и дополнительное повышение ключевой ставки", — сообщил Заботкин.По его словам, эти решения будут приниматься исходя из фактической картины на середину декабря, в том числе инфляции, инвестиционных ожиданий, кредитной активности.Заботкин также отметил, что темпы роста цен последние два месяца остаются высокими.Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.
https://ria.ru/20241025/stavka-1979936604.html
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экономика, ипотека, алексей заботкин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), единая россия, госдума рф
Экономика, Ипотека, Алексей Заботкин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Единая Россия, Госдума РФ
В Центробанке оценили вероятность повышения ключевой ставки в декабре

Зампред ЦБ Заботкин: ключевая ставка может повыситься в декабре

© АГН "Москва" / Александр АвиловДиректор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Алексей Заботкин
Директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Алексей Заботкин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Алексей Заботкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Банк России допускает очередное повышение ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин по итогам встречи фракции "Единой России" в Госдуме. Об этом сообщает "Маяк".
"Может потребоваться и дополнительное повышение ключевой ставки", — сообщил Заботкин.
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По его словам, эти решения будут приниматься исходя из фактической картины на середину декабря, в том числе инфляции, инвестиционных ожиданий, кредитной активности.
Заботкин также отметил, что темпы роста цен последние два месяца остаются высокими.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых — максимума с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20 процентов зафиксировали в феврале-апреле 2022 года.
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