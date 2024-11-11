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ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан" - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 11.11.2024 (обновлено: 14:52 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/tsekh--1983057644.html
ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан" - РИА Новости, 11.11.2024
ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:36
2024-11-11T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщили в Минобороны.&quot;Нанесено поражение &lt;...&gt; цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет &quot;Сапсан&quot;, — говорится в сводке ведомства.Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ.Цели поразили силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 39 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html
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безопасность, россия, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"

МО: ВС РФ поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщили в Минобороны.
«

"Нанесено поражение <...> цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", — говорится в сводке ведомства.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ.
Цели поразили силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
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Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 39 беспилотников самолетного типа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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