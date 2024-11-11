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ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан" - РИА Новости, 11.11.2024
ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:36
2024-11-11T12:36
2024-11-11T14:52
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные поразили цех производства и место испытаний украинских ракет "Сапсан", сообщили в Минобороны."Нанесено поражение <...> цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, под удар попала инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ.Цели поразили силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.Также российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 39 беспилотников самолетного типа.
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безопасность, россия, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"
МО: ВС РФ поразили цех производства компонентов украинских ракет "Сапсан"