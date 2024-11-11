https://ria.ru/20241111/trevoga-1983115748.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:47
2024-11-11T15:47
2024-11-11T15:47
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С12.18 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Полтавской области. Позже ее объявили в Сумской, Черниговской, Киевской и Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241111/vsu-1983114298.html
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в мире, украина, черниговская область, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Харьковской, Сумской и еще двух областях объявили воздушную тревогу