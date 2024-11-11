https://ria.ru/20241111/trevoga-1983004359.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:46

2024-11-11T08:46

2024-11-11T08:46

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. Угрозу атаки беспилотников объявили в 3.43 мск, отменили ее в 8.05 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240503/opasnost-1943591988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, россия