https://ria.ru/20241111/trevoga-1983004359.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:46
2024-11-11T08:46
2024-11-11T08:46
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. Угрозу атаки беспилотников объявили в 3.43 мск, отменили ее в 8.05 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240503/opasnost-1943591988.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников