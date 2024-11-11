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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/trevoga-1983004359.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.11.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:46
2024-11-11T08:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. Угрозу атаки беспилотников объявили в 3.43 мск, отменили ее в 8.05 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240503/opasnost-1943591988.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.
Угрозу атаки беспилотников объявили в 3.43 мск, отменили ее в 8.05 мск.
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
3 мая, 01:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссия
 
 
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