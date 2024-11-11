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СМИ: Трамп может использовать Илона Маска для давления на Зеленского - РИА Новости, 11.11.2024
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11:58 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/tramp-1983043679.html
СМИ: Трамп может использовать Илона Маска для давления на Зеленского
СМИ: Трамп может использовать Илона Маска для давления на Зеленского - РИА Новости, 11.11.2024
СМИ: Трамп может использовать Илона Маска для давления на Зеленского
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, может использовать миллиардера Илона Маска, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:58
2024-11-11T11:58
в мире
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, может использовать миллиардера Илона Маска, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, как рычаг давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN. Как напоминает телеканал, Илон Маск присутствовал во время недавнего телефонного разговора Трампа и Зеленского. CNN также отмечает, что интернет от Starlink имеет ключевое значение для украинских военных на фронте. "Поскольку Трамп поклялся закончить войну и близок с президентом РФ Владимиром Путиным, сложно не интерпретировать присутствие Маска как потенциальный рычаг давления на Зеленского, если тот откажется подчиниться будущим требованиям Трампа", - говорится в сообщении телеканала. Ранее Маск сообщил, что ВСУ в основном используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены". Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, spacex, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, SpaceX, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп может использовать Илона Маска для давления на Зеленского

CNN: Трамп может использовать Маска и его Starlink для давления на Зеленского

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, может использовать миллиардера Илона Маска, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, как рычаг давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN.
Как напоминает телеканал, Илон Маск присутствовал во время недавнего телефонного разговора Трампа и Зеленского. CNN также отмечает, что интернет от Starlink имеет ключевое значение для украинских военных на фронте.
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"Поскольку Трамп поклялся закончить войну и близок с президентом РФ Владимиром Путиным, сложно не интерпретировать присутствие Маска как потенциальный рычаг давления на Зеленского, если тот откажется подчиниться будущим требованиям Трампа", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Маск сообщил, что ВСУ в основном используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.
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