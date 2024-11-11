https://ria.ru/20241111/tramp-1983041152.html

СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией

СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией - РИА Новости, 11.11.2024

СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет в первый день своего нового президентского срока организовать переговоры между РФ и Украиной, передает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:53

2024-11-11T11:53

2024-11-11T11:54

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

камала харрис

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982148652_0:0:2741:1542_1920x0_80_0_0_91cb4cd418d6a6b79e98c913a02347f6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет в первый день своего нового президентского срока организовать переговоры между РФ и Украиной, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба республиканца Кэролайн Левитт. "Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной... первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта", - сказала Левитт. Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024