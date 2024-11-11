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СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией - РИА Новости, 11.11.2024
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11:53 11.11.2024 (обновлено: 11:54 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/tramp-1983041152.html
СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией
СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией - РИА Новости, 11.11.2024
СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет в первый день своего нового президентского срока организовать переговоры между РФ и Украиной, передает... РИА Новости, 11.11.2024
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет в первый день своего нового президентского срока организовать переговоры между РФ и Украиной, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба республиканца Кэролайн Левитт. "Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной... первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта", - сказала Левитт. Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали о планах Трампа провести переговоры между Украиной и Россией

AP: Трамп хочет провести переговоры по Украине в первый день президентства

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет в первый день своего нового президентского срока организовать переговоры между РФ и Украиной, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря предвыборного штаба республиканца Кэролайн Левитт.
"Провести переговоры о мирной сделке между Россией и Украиной... первый день включает привлечение Украины и России за стол переговоров для завершения конфликта", - сказала Левитт.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Самые яркие заявления Трампа о России и Украине
6 ноября, 11:21
Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
19 марта, 23:15
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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