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Конгрессмен опроверг сообщения о наличии у Трампа списка врагов

Конгрессмен опроверг сообщения о наличии у Трампа списка врагов - РИА Новости, 11.11.2024

Конгрессмен опроверг сообщения о наличии у Трампа списка врагов

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Байрон Дональдс опроверг сообщения в СМИ о наличии у Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США,... РИА Новости, 11.11.2024

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Байрон Дональдс опроверг сообщения в СМИ о наличии у Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, "списка врагов", которым он будет мстить после возвращения в Белый дом. Ранее издание Mirror сообщало, что Дональд Трамп может начать мстить своим политическим оппонентам из-за обращения с ним за последние четыре года. Под репрессии могут попасть действующие первые лица страны, а также целая американская система правосудия. "Нет никакого списка врагов. То есть да, были люди, выступавшие против него, но он сфокусирован на народе Америки. Первая задача – охрана нашей границы и начало депортации нелегальных мигрантов из нашей страны, вторая задача – восстановление процветания нашей экономики… Это его приоритеты, его приоритеты – американский народ, а не какой-то список врагов", - сказал он в эфире телеканала Fox News. По словам Дональдса, подобную "ложь" продвигают сторонники демократов. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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