https://ria.ru/20241111/tramp-1983026357.html

Эксперт оценил вероятность отмены антироссийских санкций с приходом Трампа

Эксперт оценил вероятность отмены антироссийских санкций с приходом Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

Эксперт оценил вероятность отмены антироссийских санкций с приходом Трампа

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп не снимет антироссийские санкции, это невозможно, потому что конгресс не даст на это разрешение, заявил РИА... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:50

2024-11-11T10:50

2024-11-11T10:50

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камала харрис

джо байден

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп не снимет антироссийские санкции, это невозможно, потому что конгресс не даст на это разрешение, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. "Я не думаю, что администрация Трампа может снять часть антироссийских санкций или тем более все антироссийские санкции. Все санкции отменить невозможно, потому что для этого необходимо разрешение конгресса. Конгресс не даст это разрешение когда-либо в обозримой перспективе", - сказал Суслов. Он также добавил, что об отмене санкций могла бы идти речь в случае урегулирования конфликта на Украине без признания освобожденных территорий в качестве российских, но Россия на это не пойдет. Суслов также напомнил, что санкции против России ввел и Евросоюз, который пока что говорит о том, что им нужно будет усиливать антироссийскую политику и антироссийские санкции в случае прихода администрации Трампа. "Одностороннее смягчение политики США в отношении России будет вызывать в отношении Трампа обвинения. Неизбежно его будут в этом случае обвинять в слабости, в капитуляции, в предательстве американских национальных интересов, в том, что он пасует перед противниками Соединенных Штатов", - пояснил эксперт. Администрация Трампа, наоборот, будет ужесточать антироссийские санкции, заключил Суслов. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982745141.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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