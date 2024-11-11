https://ria.ru/20241111/tramp--1983067414.html

СМИ: Трамп в первый день президентства может начать массовую депортацию

СМИ: Трамп в первый день президентства может начать массовую депортацию - РИА Новости, 11.11.2024

СМИ: Трамп в первый день президентства может начать массовую депортацию

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может в первый день своего нового президентского срока начать процесс массовой депортации нелегальных... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:20

2024-11-11T13:20

2024-11-11T13:20

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может в первый день своего нового президентского срока начать процесс массовой депортации нелегальных мигрантов и ввести пошлины на импортные товары, особенно из Китая, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации президента Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ. Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны. "Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором - "за исключением первого дня". По его заявлениям, в первый день в Белом доме ему предстоит многое сделать. В его список входит начало массовой депортации мигрантов, откат в политике администрации (президента США Джо - ред.) Байдена в сфере образования, реорганизация федерального правительства путём увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него, и помилование людей, задержанных за их роль в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года... Введение пошлин на импортные товары, особенно из Китая... Трамп может дать указание своей администрации начать усилия в ту минуту, когда он прибудет в офис", - пишет агентство. Согласно агентству, для депортации нелегальных мигрантов потребуются обученные силы правоохранительных органов, огромные места содержания под стражей, самолёты для перемещения людей и страны, готовые их принять. Кроме того, по данным агентства, в первый день президентства Трамп может уволить спецпрокурора Джека Смита, возглавлявшего обвинение против победившего президента в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Также, согласно агентству, Трамп намерен начать процесс лишения десятков тысяч государственных служащих защиты, чтобы их было легче уволить, и "полностью уничтожить глубинное государство", - предполагаемых врагов, которые, по мнению Трампа, прячутся на государственных должностях. Как пишет агентство, особое внимание Трамп уделит "коррумпированным бюрократам" и "коррумпированным деятелям в аппарате национальной безопасности и разведки" США. В частности, меры будут приняты против чиновников, ответственных за утечку информации журналистам. Ассошиэйтед Пресс указывает и на стремление Трампа полностью изменить климатическую политику, направленную на сокращение выбросов парниковых газов, способствующих глобальному потеплению на планете. "В первый день (президентства - ред.) он может снизить меры по защите окружающей среды, остановить проекты в области энергии ветра, сорвать цели администрации Байдена, поощряющие переход на электромобили, и упразднить стандарты для компаний по становлению более экологичными", - пишет агентство. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что во время второго срока Трампа США могут вновь выйти из Парижского соглашения по климату, а также провести ряд реформ по отмене природоохранных ограничений. В июле кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг сообщил, что в случае избрания он намерен повысить пошлины на продукцию из КНР. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/tramp-1983014424.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1982989102.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983056667.html

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сша, китай, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, в мире