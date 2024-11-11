https://ria.ru/20241111/times-1983025917.html

СМИ рассказали о радикальном плане Запада по Украине

СМИ рассказали о радикальном плане Запада по Украине - РИА Новости, 11.11.2024

СМИ рассказали о радикальном плане Запада по Украине

Польша хочет организовать альянс с Великобританией и Францией для спасения Украины, пишет газета Times. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:47

2024-11-11T10:47

2024-11-11T15:30

в мире

украина

польша

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дональд туск

кир стармер

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Польша хочет организовать альянс с Великобританией и Францией для спасения Украины, пишет газета Times."Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте из-за опасений по поводу влияния выборов в США на ход конфликта", — говорится в материале.По мнению польского политика, новая политическая обстановка в США представляет серьезный вызов в контексте возможного окончания боевых действий на Украине, отметили в статье."Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов", — цитируют журналисты Туска.Победивший на выборах президента Дональд Трамп не раз критиковал подход действующей американской администрации к ситуации в постсоветской республике, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также утверждает, что сможет путем переговоров урегулировать украинский кризис всего за сутки.

https://ria.ru/20241111/cnn-1983025349.html

https://ria.ru/20241111/ni-1983011819.html

украина

польша

франция

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в мире, украина, польша, франция, дональд туск, кир стармер, эммануэль макрон, нато