https://ria.ru/20241111/tekhnologii-1983166433.html

Программу научно-технологического развития готовят в Архангельской области

Программу научно-технологического развития готовят в Архангельской области - РИА Новости, 11.11.2024

Программу научно-технологического развития готовят в Архангельской области

В Архангельской области будет разработана программа научно-технологического развития, которая позволит в условиях санкционного давления ускоренно разрабатывать... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:29

2024-11-11T18:29

2024-11-11T18:29

архангельская область

архангельская область

арктика

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. В Архангельской области будет разработана программа научно-технологического развития, которая позволит в условиях санкционного давления ускоренно разрабатывать проекты, в том числе по созданию оборудования, материалов и технологий, сообщила пресс-служба правительства региона. Работа по развитию научного потенциала региона должна выстраиваться областным правительством, каждым министерством, департаментом, органами местного самоуправления как совместная, объединённая общими целями и задачами, отметил в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Для этого, подчеркнул он, нужно усиливать межведомственную кооперацию. Первоочередной задачей на этом направлении должно стать создание региональной программы научно-технологического развития. "Это важнейшая задача для развития экономики, особенно в условиях санкционного давления, которое сегодня влечет за собой необходимость ускоренной разработки проектов и их практической реализации, в том числе по созданию технологического оборудования, современных материалов и технологий", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба. Вопросы науки, высшего образования и научно-технологического развития области будет курировать новое ведомство - министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития, отмечается в сообщении. Цыбульский поручил новому министерству, в частности, создать рабочую группу для разработки программы научно-технологического развития региона - с привлечением представителей всех заинтересованных органов исполнительной власти и сторон, организаций, научного сообщества. По словам губернатора, ведомство создано в том числе для повышения уровня координации и совместной работы с вузами и научными коллективами. Научное развитие, высшее образование, воспитательная работа со студентами, развитие инфраструктуры университетов – всё это, отметил Цыбульский, должно осуществляться совместно с руководством вузов. Одним из ключевых направлений работы нового министерства станет создание межвузовского кампуса "Арктическая звезда", который возводится в рамках национального проекта "Наука и университеты". В то же время, по словам главы региона, параллельно должна продолжаться работа по программному наполнению наукограда. "Мы нацелены на то, чтобы стать в Арктике лидером по объёму выполнения научных исследований. Наша задача, чтобы Архангельская область стала научно-образовательным центром Арктики. Она выполнима, если все подключатся к ее реализации", – заключил Цыбульский.

https://ria.ru/20241106/territorii-1982250550.html

https://ria.ru/20241105/tsybulskiy-1981890982.html

архангельская область

арктика

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архангельская область, арктика, александр цыбульский