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России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук - РИА Новости, 11.11.2024
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Наука
 
09:20 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/tekhnologii-1983007436.html
России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук
России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук - РИА Новости, 11.11.2024
России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук
России нужно выработать собственную технологическую повестку, это позволит стране остаться на острие развития технологий и играть по своим правилам, заявил в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:20
2024-11-11T09:20
россия
сша
европа
михаил ковальчук
владимир путин
курчатовский институт
технологии
наука
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. России нужно выработать собственную технологическую повестку, это позволит стране остаться на острие развития технологий и играть по своим правилам, заявил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Нам нужна своя глобальная повестка. Например, американцы запускают историю с глобальным потеплением, но при этом сами не подписывают Киотский протокол, а смотрят, что будет с торговлей этими углеродными единицами. Поэтому нам надо сформулировать свою собственную повестку, то есть быть на острие развития новых технологий, при этом не дать себя обмануть", - пояснил Ковальчук. По его словам, президент РФ Владимир Путин, начав специальную военную операцию, это и сказал. "Теперь надо по каждому направлению предлагать свою повестку", - уверен ученый. В качестве примера несамостоятельной политики он привел отношения США и Европы. Американцы сейчас определяют политику Запада в целом, заявил глава Курчатовского института. "Успех европейской экономики, особенно германской, на протяжении последних десятилетий был связан в значительной мере с нашими относительно дешевыми ресурсами, в первую очередь, газом. Этот газовый "рай" закончился по их инициативе, и последствия уже всем понятны. Если у Франции есть еще атомная энергетика, то Германия ее добровольно закрыла у себя", - резюмировал ученый.
https://ria.ru/20241110/luna-1982909068.html
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россия, сша, европа, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт, технологии
Россия, США, Европа, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт, Технологии, Наука
России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук

Президент "Курчатовского института": России нужна своя технологическая повестка

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ "Курчатовский институт". Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. России нужно выработать собственную технологическую повестку, это позволит стране остаться на острие развития технологий и играть по своим правилам, заявил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Нам нужна своя глобальная повестка. Например, американцы запускают историю с глобальным потеплением, но при этом сами не подписывают Киотский протокол, а смотрят, что будет с торговлей этими углеродными единицами. Поэтому нам надо сформулировать свою собственную повестку, то есть быть на острие развития новых технологий, при этом не дать себя обмануть", - пояснил Ковальчук.
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По его словам, президент РФ Владимир Путин, начав специальную военную операцию, это и сказал. "Теперь надо по каждому направлению предлагать свою повестку", - уверен ученый.
В качестве примера несамостоятельной политики он привел отношения США и Европы. Американцы сейчас определяют политику Запада в целом, заявил глава Курчатовского института.
"Успех европейской экономики, особенно германской, на протяжении последних десятилетий был связан в значительной мере с нашими относительно дешевыми ресурсами, в первую очередь, газом. Этот газовый "рай" закончился по их инициативе, и последствия уже всем понятны. Если у Франции есть еще атомная энергетика, то Германия ее добровольно закрыла у себя", - резюмировал ученый.
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