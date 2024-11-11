России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук
Президент "Курчатовского института": России нужна своя технологическая повестка
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ "Курчатовский институт". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. России нужно выработать собственную технологическую повестку, это позволит стране остаться на острие развития технологий и играть по своим правилам, заявил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Нам нужна своя глобальная повестка. Например, американцы запускают историю с глобальным потеплением, но при этом сами не подписывают Киотский протокол, а смотрят, что будет с торговлей этими углеродными единицами. Поэтому нам надо сформулировать свою собственную повестку, то есть быть на острие развития новых технологий, при этом не дать себя обмануть", - пояснил Ковальчук.
По его словам, президент РФ Владимир Путин, начав специальную военную операцию, это и сказал. "Теперь надо по каждому направлению предлагать свою повестку", - уверен ученый.
"Успех европейской экономики, особенно германской, на протяжении последних десятилетий был связан в значительной мере с нашими относительно дешевыми ресурсами, в первую очередь, газом. Этот газовый "рай" закончился по их инициативе, и последствия уже всем понятны. Если у Франции есть еще атомная энергетика, то Германия ее добровольно закрыла у себя", - резюмировал ученый.