https://ria.ru/20241111/tekhnologii-1983007436.html

России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук

России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук - РИА Новости, 11.11.2024

России нужна своя технологическая повестка, заявил Ковальчук

России нужно выработать собственную технологическую повестку, это позволит стране остаться на острие развития технологий и играть по своим правилам, заявил в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:20

2024-11-11T09:20

2024-11-11T09:20

россия

сша

европа

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

технологии

наука

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. России нужно выработать собственную технологическую повестку, это позволит стране остаться на острие развития технологий и играть по своим правилам, заявил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Нам нужна своя глобальная повестка. Например, американцы запускают историю с глобальным потеплением, но при этом сами не подписывают Киотский протокол, а смотрят, что будет с торговлей этими углеродными единицами. Поэтому нам надо сформулировать свою собственную повестку, то есть быть на острие развития новых технологий, при этом не дать себя обмануть", - пояснил Ковальчук. По его словам, президент РФ Владимир Путин, начав специальную военную операцию, это и сказал. "Теперь надо по каждому направлению предлагать свою повестку", - уверен ученый. В качестве примера несамостоятельной политики он привел отношения США и Европы. Американцы сейчас определяют политику Запада в целом, заявил глава Курчатовского института. "Успех европейской экономики, особенно германской, на протяжении последних десятилетий был связан в значительной мере с нашими относительно дешевыми ресурсами, в первую очередь, газом. Этот газовый "рай" закончился по их инициативе, и последствия уже всем понятны. Если у Франции есть еще атомная энергетика, то Германия ее добровольно закрыла у себя", - резюмировал ученый.

https://ria.ru/20241110/luna-1982909068.html

https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982985554.html

россия

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, европа, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт, технологии