https://ria.ru/20241111/tamozhenniki-1983055099.html

Под Владимиром нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков

Под Владимиром нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков - РИА Новости, 11.11.2024

Под Владимиром нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков

Таможенники обнаружили в следовавшей из Центральной Азии на склад во Владимирской области "Газели" полтонны прекурсора для производства наркотиков на 1,5... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:27

2024-11-11T12:27

2024-11-11T12:27

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Таможенники обнаружили в следовавшей из Центральной Азии на склад во Владимирской области "Газели" полтонны прекурсора для производства наркотиков на 1,5 миллиарда рублей, сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы. "Газель" с нелегальным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области. Прозрачную жидкость со специфическим запахом перевозили в 20 пластиковых канистрах. Из этого количества вещества можно изготовить почти 400 килограммов наркотических "солей", стоимость которых на черном рынке составила бы 1,5 миллиарда рублей", - сообщает таможня. Уточняется, что вес обнаруженного прекурсора, который используется для производства синтетических наркотиков, составляет полтонны. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, подчеркивает таможенная служба.

https://ria.ru/20241010/peterburg-1977324777.html

https://ria.ru/20241101/vladivostok-1981282535.html

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происшествия, центральная азия, владимирская область, россия