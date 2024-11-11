https://ria.ru/20241111/tamozhenniki-1983055099.html
Под Владимиром нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков
Под Владимиром нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков - РИА Новости, 11.11.2024
Под Владимиром нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков
Таможенники обнаружили в следовавшей из Центральной Азии на склад во Владимирской области "Газели" полтонны прекурсора для производства наркотиков на 1,5... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:27
2024-11-11T12:27
2024-11-11T12:27
происшествия
центральная азия
владимирская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Таможенники обнаружили в следовавшей из Центральной Азии на склад во Владимирской области "Газели" полтонны прекурсора для производства наркотиков на 1,5 миллиарда рублей, сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы. "Газель" с нелегальным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области. Прозрачную жидкость со специфическим запахом перевозили в 20 пластиковых канистрах. Из этого количества вещества можно изготовить почти 400 килограммов наркотических "солей", стоимость которых на черном рынке составила бы 1,5 миллиарда рублей", - сообщает таможня. Уточняется, что вес обнаруженного прекурсора, который используется для производства синтетических наркотиков, составляет полтонны. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, подчеркивает таможенная служба.
https://ria.ru/20241010/peterburg-1977324777.html
https://ria.ru/20241101/vladivostok-1981282535.html
центральная азия
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, центральная азия, владимирская область, россия
Происшествия, Центральная Азия, Владимирская область, Россия
Под Владимиром нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков
Под Владимиром в "Газели" нашли полтонны прекурсоров для изготовления наркотиков