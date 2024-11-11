https://ria.ru/20241111/svo-1983057202.html
Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 11.11.2024
Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, четыре станции РЭБ, два РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:33
2024-11-11T12:33
2024-11-11T12:38
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, четыре станции РЭБ, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Звановка, Миньковка, Николаевка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 105-мм гаубицы М119 производства США и L-119 производства Великобритании."Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два полевых склада с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, славянск, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Северск, Славянск, США, Безопасность
Бойцы "Юга" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 540 военных в зоне ответственности "Юга"