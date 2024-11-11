https://ria.ru/20241111/svo-1983057102.html

Бойцы "Центра" отразили восемь контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024

Бойцы "Центра" отразили восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили восемь атак, украинские войска потеряли за сутки до 505... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:32

2024-11-11T12:32

2024-11-11T12:39

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили восемь атак, украинские войска потеряли за сутки до 505 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Удачное, Вознесенка, Новоалексеевка, Новодмитровка и Новоселидовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены восемь контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США, два бронеавтомобиля "Казак", пять пикапов, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность