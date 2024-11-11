https://ria.ru/20241111/svo-1983057102.html
Бойцы "Центра" отразили восемь контратак ВСУ
Бойцы "Центра" отразили восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
Бойцы "Центра" отразили восемь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили восемь атак, украинские войска потеряли за сутки до 505... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:39
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили восемь атак, украинские войска потеряли за сутки до 505 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Удачное, Вознесенка, Новоалексеевка, Новодмитровка и Новоселидовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены восемь контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США, два бронеавтомобиля "Казак", пять пикапов, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" отразили восемь контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне ответственности "Центра"