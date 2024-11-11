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ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.11.2024 (обновлено: 12:38 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/svo-1983057005.html
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 11.11.2024
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад теробороны, 21-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сухие Ялы, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад теробороны, 21-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сухие Ялы, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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