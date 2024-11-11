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ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 11.11.2024

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:32

2024-11-11T12:32

2024-11-11T12:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 145 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", а также бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад теробороны, 21-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сухие Ялы, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - говорится в сообщении.

россия

запорожская область

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)