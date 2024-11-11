https://ria.ru/20241111/svo-1983056803.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 11.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:30
2024-11-11T12:30
2024-11-11T12:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980722964_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_ac3076392b6302f9652395b6cec8be04.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка и Александровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241111/svo-1983009186.html
россия
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980722964_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_94457177b4504fb36d61d481cb55eac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
МО: ВСУ потеряли до 95 военных за сутки в зоне действий группировки "Север"