https://ria.ru/20241111/svo-1983056803.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 11.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:30

2024-11-11T12:30

2024-11-11T12:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 95 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка и Александровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241111/svo-1983009186.html

россия

волчанск

харьковская область

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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)