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В ДНР осудили восьмерых украинских минометчиков - РИА Новости, 11.11.2024
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12:17 11.11.2024 (обновлено: 12:18 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/sud-1983051955.html
В ДНР осудили восьмерых украинских минометчиков
В ДНР осудили восьмерых украинских минометчиков - РИА Новости, 11.11.2024
В ДНР осудили восьмерых украинских минометчиков
Верховный суд ДНР осудил на сроки до 17 лет восьмерых украинских минометчиков, своими обстрелами нанесших ущерб на общую сумму более 26 миллионов рублей,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:17
2024-11-11T12:18
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на сроки до 17 лет восьмерых украинских минометчиков, своими обстрелами нанесших ущерб на общую сумму более 26 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих второго минометного взвода минометной батареи 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 34-летнего Дениса Сивеца, 42-летнего Юрия Галацкого, 28-летнего Леонида Булавы, 40-летнего Игоря Жаренкова, 35-летнего Семена Беляка, 25-летнего Ярослава Божкова, 34-летнего Павла Бея, 50-летнего Виталия Кириленко", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 2 марта по 2 апреля 2022 года Сивец, являясь командиром минометного взвода, отдал преступный приказ Галацкому, Булаве, Жаренкову, Беляку, Божкову, Бею, Кириленко об обстреле объектов и сооружений гражданской инфраструктуры Мариуполя и прилегающих населенных пунктов из минометов. В результате обстрела повреждения получили газораспределительная станция в селе Лебединском и насосная станция в поселке Мирном Мариуполя, их собственникам причинен материальный ущерб на общую сумму более 26 миллионов рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сивеца, Галацкого, Булаву, Жаренкова, Беляка, Божкова, Бея, Кириленко каждого к лишению свободы на сроки от 15 лет и 3 месяцев до 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). В пресс-службе СК РФ добавили, что в ходе следствия фигуранты признали свою вину.
https://ria.ru/20240626/sud-1955683798.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР осудили восьмерых украинских минометчиков

Верховный суд ДНР осудил на сроки до 17 лет восьмерых украинских минометчиков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на сроки до 17 лет восьмерых украинских минометчиков, своими обстрелами нанесших ущерб на общую сумму более 26 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих второго минометного взвода минометной батареи 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 34-летнего Дениса Сивеца, 42-летнего Юрия Галацкого, 28-летнего Леонида Булавы, 40-летнего Игоря Жаренкова, 35-летнего Семена Беляка, 25-летнего Ярослава Божкова, 34-летнего Павла Бея, 50-летнего Виталия Кириленко", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что с 2 марта по 2 апреля 2022 года Сивец, являясь командиром минометного взвода, отдал преступный приказ Галацкому, Булаве, Жаренкову, Беляку, Божкову, Бею, Кириленко об обстреле объектов и сооружений гражданской инфраструктуры Мариуполя и прилегающих населенных пунктов из минометов. В результате обстрела повреждения получили газораспределительная станция в селе Лебединском и насосная станция в поселке Мирном Мариуполя, их собственникам причинен материальный ущерб на общую сумму более 26 миллионов рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сивеца, Галацкого, Булаву, Жаренкова, Беляка, Божкова, Бея, Кириленко каждого к лишению свободы на сроки от 15 лет и 3 месяцев до 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Они признаны виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
В пресс-службе СК РФ добавили, что в ходе следствия фигуранты признали свою вину.
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