https://ria.ru/20241111/starmer-1982990400.html
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия - РИА Новости, 11.11.2024
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия
Премьер Великобритании Кир Стармер станет первым британским премьером с 1944 года, который посетит мероприятие в Париже в честь годовщины перемирия с Францией,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:45
2024-11-11T04:45
2024-11-11T05:35
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер станет первым британским премьером с 1944 года, который посетит мероприятие в Париже в честь годовщины перемирия с Францией, сообщает британский правительственный сайт. "В понедельник в Париже премьер-министр Великобритании отметит День перемирия - он первый британский лидер, сделавший это со времен Второй мировой войны. По личному приглашению президента (Франции Эммануэля) Макрона премьер-министр присоединится к французским и британским ветеранам, а также к общественности, чтобы отдать дань памяти павшим в Первой мировой войне и ветеранам последующих конфликтов", — говорится в публикации. Последним британским лидером, который ранее посетил такое мероприятие, был Уинстон Черчилль, который приехал во Францию по приглашению Шарля де Голля в 1944 году, отметили на сайте правительства Великобритании.
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в мире, франция, великобритания, кир стармер, париж, перемирие
В мире, Франция, Великобритания, Кир Стармер, Париж, перемирие
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия
Британский премьер впервые с 1944 года посетит Францию в годовщину перемирия