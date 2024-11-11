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Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия - РИА Новости, 11.11.2024
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04:45 11.11.2024 (обновлено: 05:35 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/starmer-1982990400.html
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия - РИА Новости, 11.11.2024
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия
Премьер Великобритании Кир Стармер станет первым британским премьером с 1944 года, который посетит мероприятие в Париже в честь годовщины перемирия с Францией,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:45
2024-11-11T05:35
в мире
франция
великобритания
кир стармер
париж
перемирие
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер станет первым британским премьером с 1944 года, который посетит мероприятие в Париже в честь годовщины перемирия с Францией, сообщает британский правительственный сайт. "В понедельник в Париже премьер-министр Великобритании отметит День перемирия - он первый британский лидер, сделавший это со времен Второй мировой войны. По личному приглашению президента (Франции Эммануэля) Макрона премьер-министр присоединится к французским и британским ветеранам, а также к общественности, чтобы отдать дань памяти павшим в Первой мировой войне и ветеранам последующих конфликтов", — говорится в публикации. Последним британским лидером, который ранее посетил такое мероприятие, был Уинстон Черчилль, который приехал во Францию по приглашению Шарля де Голля в 1944 году, отметили на сайте правительства Великобритании.
https://ria.ru/20240705/starmer-1957698876.html
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в мире, франция, великобритания, кир стармер, париж, перемирие
В мире, Франция, Великобритания, Кир Стармер, Париж, перемирие
Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия

Британский премьер впервые с 1944 года посетит Францию в годовщину перемирия

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер станет первым британским премьером с 1944 года, который посетит мероприятие в Париже в честь годовщины перемирия с Францией, сообщает британский правительственный сайт.
"В понедельник в Париже премьер-министр Великобритании отметит День перемирия - он первый британский лидер, сделавший это со времен Второй мировой войны. По личному приглашению президента (Франции Эммануэля) Макрона премьер-министр присоединится к французским и британским ветеранам, а также к общественности, чтобы отдать дань памяти павшим в Первой мировой войне и ветеранам последующих конфликтов", — говорится в публикации.
Последним британским лидером, который ранее посетил такое мероприятие, был Уинстон Черчилль, который приехал во Францию по приглашению Шарля де Голля в 1944 году, отметили на сайте правительства Великобритании.
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В миреФранцияВеликобританияКир СтармерПарижперемирие
 
 
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