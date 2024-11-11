https://ria.ru/20241111/starmer-1982990400.html

Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия

Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия - РИА Новости, 11.11.2024

Премьер Британии впервые после Черчилля посетит Париж в годовщину перемирия

Премьер Великобритании Кир Стармер станет первым британским премьером с 1944 года, который посетит мероприятие в Париже в честь годовщины перемирия с Францией,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T04:45

2024-11-11T04:45

2024-11-11T05:35

в мире

франция

великобритания

кир стармер

париж

перемирие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_57c182fa710b08fe4ff9d5cd8351a757.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер станет первым британским премьером с 1944 года, который посетит мероприятие в Париже в честь годовщины перемирия с Францией, сообщает британский правительственный сайт. "В понедельник в Париже премьер-министр Великобритании отметит День перемирия - он первый британский лидер, сделавший это со времен Второй мировой войны. По личному приглашению президента (Франции Эммануэля) Макрона премьер-министр присоединится к французским и британским ветеранам, а также к общественности, чтобы отдать дань памяти павшим в Первой мировой войне и ветеранам последующих конфликтов", — говорится в публикации. Последним британским лидером, который ранее посетил такое мероприятие, был Уинстон Черчилль, который приехал во Францию по приглашению Шарля де Голля в 1944 году, отметили на сайте правительства Великобритании.

https://ria.ru/20240705/starmer-1957698876.html

франция

великобритания

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, великобритания, кир стармер, париж, перемирие