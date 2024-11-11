https://ria.ru/20241111/stalker-1983183429.html
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России - РИА Новости, 11.11.2024
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:58
2024-11-11T19:58
2024-11-11T19:58
технологии
антон горелкин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может ждать уголовная ответственность, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. "Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России", - сказал он РИА Новости. При этом депутат не считает, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. "Но не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации", - добавил парламентарий. Отвечая на вопрос, что может противопоставить игре S.T.A.L.K.E.R. 2 отечественный игровой рынок, депутат заметил, что на стороне украинских игроделов сейчас выступают западные издатели, а российский геймдев, которому тоже есть что показать, оказался заперт на внутреннем рынке. "Это большой вызов для нашего государства, мы должны разработать гибкие меры поддержки отечественного игропрома, которые не будут ограничиваться прямым финансированием (как в случае со "Смутой"), а позволят привлечь инвесторов из большого отечественного бизнеса. Например, это можно реализовать через формат целевого фонда", - пояснил парламентарий. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Ее выход запланирован на 20 ноября 2024 года.
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технологии, антон горелкин, вооруженные силы украины, россия
Технологии, Антон Горелкин, Вооруженные силы Украины, Россия
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России
Депутат Горелкин: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl могут запретить в России
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может ждать уголовная ответственность, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.
"Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России", - сказал он РИА Новости.
При этом депутат не считает, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ
.
"Но не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации", - добавил парламентарий.
Отвечая на вопрос, что может противопоставить игре S.T.A.L.K.E.R. 2 отечественный игровой рынок, депутат заметил, что на стороне украинских игроделов сейчас выступают западные издатели, а российский геймдев, которому тоже есть что показать, оказался заперт на внутреннем рынке.
"Это большой вызов для нашего государства, мы должны разработать гибкие меры поддержки отечественного игропрома, которые не будут ограничиваться прямым финансированием (как в случае со "Смутой"), а позволят привлечь инвесторов из большого отечественного бизнеса. Например, это можно реализовать через формат целевого фонда", - пояснил парламентарий.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Ее выход запланирован на 20 ноября 2024 года.