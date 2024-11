https://ria.ru/20241111/stalker-1983183429.html

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России - РИА Новости, 11.11.2024

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в России

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:58

2024-11-11T19:58

2024-11-11T19:58

технологии

антон горелкин

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736933062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_328e53f45ff7bb224599b45b6b6dcccb.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может ждать уголовная ответственность, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. "Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России", - сказал он РИА Новости. При этом депутат не считает, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. "Но не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации", - добавил парламентарий. Отвечая на вопрос, что может противопоставить игре S.T.A.L.K.E.R. 2 отечественный игровой рынок, депутат заметил, что на стороне украинских игроделов сейчас выступают западные издатели, а российский геймдев, которому тоже есть что показать, оказался заперт на внутреннем рынке. "Это большой вызов для нашего государства, мы должны разработать гибкие меры поддержки отечественного игропрома, которые не будут ограничиваться прямым финансированием (как в случае со "Смутой"), а позволят привлечь инвесторов из большого отечественного бизнеса. Например, это можно реализовать через формат целевого фонда", - пояснил парламентарий. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - игра в жанре шутера, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Ее выход запланирован на 20 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240701/smuta-1956565320.html

https://ria.ru/20241107/internet-1982522505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, антон горелкин, вооруженные силы украины, россия