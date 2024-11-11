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Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.11.2024
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17:11 11.11.2024 (обновлено: 17:12 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ssha-1983143975.html
Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках"
Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.11.2024
Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках"
США и Британия рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, на сей счет есть... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:11
2024-11-11T17:12
германия
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николай патрушев
олаф шольц
нато
северный поток
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США и Британия рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, на сей счет есть соответствующая информация, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. "В деле террористического акта на "Северных потоках" действительно всплывают интересные подробности. Даже датские морские власти не скрывают, что американские корабли накануне находились в районе взрывов. При этом любому интересующемуся возможностями военно-морских сил зарубежных страны известно, что у украинских ВМС нет ни оборудования, ни подготовленных специалистов для совершения глубоководного теракта", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Осуществить диверсию такого масштаба могли лишь подразделения специального назначения стран НАТО. Доподлинно известно, что такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб", - отметил он. Поэтому, по словам Патрушева, "нелепо звучат" призывы канцлера Германии Олафа Шольца "провести якобы непредвзятое расследование, обвинив в диверсии каких-то украинцев". "США сознательно лишают Германию столь нужных для ее развития российских энергоносителей, а сегодняшнее руководство ФРГ подыгрывает тем, кто фактически уничтожает немецкую экономику", - указал Патрушев. "По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на "Северных потоках" в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов", - подчеркнул он.
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германия, россия, сша, николай патрушев, олаф шольц, нато, северный поток, в мире
Германия, Россия, США, Николай Патрушев, Олаф Шольц, НАТО, Северный поток, В мире
Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках"

Патрушев: США и Британия используют диверсию на "Севпотоках" в своих интересах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США и Британия рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, на сей счет есть соответствующая информация, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
"В деле террористического акта на "Северных потоках" действительно всплывают интересные подробности. Даже датские морские власти не скрывают, что американские корабли накануне находились в районе взрывов. При этом любому интересующемуся возможностями военно-морских сил зарубежных страны известно, что у украинских ВМС нет ни оборудования, ни подготовленных специалистов для совершения глубоководного теракта", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
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"Осуществить диверсию такого масштаба могли лишь подразделения специального назначения стран НАТО. Доподлинно известно, что такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб", - отметил он.
Поэтому, по словам Патрушева, "нелепо звучат" призывы канцлера Германии Олафа Шольца "провести якобы непредвзятое расследование, обвинив в диверсии каких-то украинцев".
"США сознательно лишают Германию столь нужных для ее развития российских энергоносителей, а сегодняшнее руководство ФРГ подыгрывает тем, кто фактически уничтожает немецкую экономику", - указал Патрушев.
"По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на "Северных потоках" в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов", - подчеркнул он.
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