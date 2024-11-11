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Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках"

Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках" - РИА Новости, 11.11.2024

Патрушев прокомментировал диверсию на "Северных потоках"

США и Британия рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, на сей счет есть... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:11

2024-11-11T17:11

2024-11-11T17:12

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США и Британия рассматривают диверсию на "Северных потоках" как один из многих методов продвижения своих экономических интересов, на сей счет есть соответствующая информация, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. "В деле террористического акта на "Северных потоках" действительно всплывают интересные подробности. Даже датские морские власти не скрывают, что американские корабли накануне находились в районе взрывов. При этом любому интересующемуся возможностями военно-морских сил зарубежных страны известно, что у украинских ВМС нет ни оборудования, ни подготовленных специалистов для совершения глубоководного теракта", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Осуществить диверсию такого масштаба могли лишь подразделения специального назначения стран НАТО. Доподлинно известно, что такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб", - отметил он. Поэтому, по словам Патрушева, "нелепо звучат" призывы канцлера Германии Олафа Шольца "провести якобы непредвзятое расследование, обвинив в диверсии каких-то украинцев". "США сознательно лишают Германию столь нужных для ее развития российских энергоносителей, а сегодняшнее руководство ФРГ подыгрывает тем, кто фактически уничтожает немецкую экономику", - указал Патрушев. "По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на "Северных потоках" в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240926/svr-1974755650.html

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германия, россия, сша, николай патрушев, олаф шольц, нато, северный поток, в мире