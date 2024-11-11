https://ria.ru/20241111/ssha-1983142328.html

США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев

США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024

США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев

США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках, в том числе с помощью дестабилизации морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:06

2024-11-11T17:06

2024-11-11T17:06

россия

вашингтон (штат)

сша

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках, в том числе с помощью дестабилизации морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. План Вашингтона "можно описать одним словом – хаос", сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "С тех пор, как гегемония Запада зашаталась, Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок", - добавил он.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983129052.html

россия

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев, в мире