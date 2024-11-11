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США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
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17:06 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ssha-1983142328.html
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев
США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках, в том числе с помощью дестабилизации морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:06
2024-11-11T17:06
россия
вашингтон (штат)
сша
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках, в том числе с помощью дестабилизации морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. План Вашингтона "можно описать одним словом – хаос", сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "С тех пор, как гегемония Запада зашаталась, Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок", - добавил он.
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вашингтон (штат)
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россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Николай Патрушев, В мире
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев

Патрушев: США сеят хаос на энергорынках, в том числе нарушив морские перевозки

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках, в том числе с помощью дестабилизации морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
План Вашингтона "можно описать одним словом – хаос", сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "С тех пор, как гегемония Запада зашаталась, Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок", - добавил он.
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Экс-депутат Рады рассказал, зачем США хотят провести выборы на Украине
Вчера, 16:25
 
РоссияВашингтон (штат)СШАНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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