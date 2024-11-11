https://ria.ru/20241111/ssha-1983142328.html
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.11.2024
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев
США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках, в том числе с помощью дестабилизации морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:06
2024-11-11T17:06
2024-11-11T17:06
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках, в том числе с помощью дестабилизации морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. План Вашингтона "можно описать одним словом – хаос", сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "С тех пор, как гегемония Запада зашаталась, Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Николай Патрушев, В мире
США решили сеять хаос на энергорынках, заявил Патрушев
Патрушев: США сеят хаос на энергорынках, в том числе нарушив морские перевозки