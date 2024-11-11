https://ria.ru/20241111/ssha-1983105637.html

WSJ: США изучают детали о якобы находящихся на СВО северокорейских военных

WSJ: США изучают детали о якобы находящихся на СВО северокорейских военных - РИА Новости, 11.11.2024

WSJ: США изучают детали о якобы находящихся на СВО северокорейских военных

Газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника пишет, что США все еще пытаются выяснить и оценить детали о якобы находящихся в России... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:19

2024-11-11T15:19

2024-11-11T15:24

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника пишет, что США все еще пытаются выяснить и оценить детали о якобы находящихся в России северокорейских военных, в том числе пытаются понять, какое у них может быть вооружение, хотя в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. "США все еще оценивают, насколько интегрированы северокорейские силы с российскими военными... в том числе, какое вооружение северокорейские солдаты получили, и насколько близко они работают вместе со своими российскими коллегами", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что США также внимательно изучают, какую подготовку получили военные КНДР. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, которые якобы уже размещены на российской территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее переадресовал в Минобороны РФ вопрос журналистов о том, разместила ли Россия военных КНДР. В октябре президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ким Иль Ха, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Представитель КНДР при ООН ранее отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в украинском конфликте, назвав их "беспочвенными слухами". Ранее президент РФ на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям". Песков заявлял также, что представители США, которые говорят о якобы присутствии военных КНДР в зоне СВО, признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации. Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте также заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.

https://ria.ru/20241105/peskov-1981903164.html

https://ria.ru/20241108/putin-1982558307.html

https://ria.ru/20241109/putin-1982869611.html

https://ria.ru/20241110/frantsuz-1982882803.html

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