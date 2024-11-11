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В Британии не ожидают, что США отвернутся от НАТО при Трампе - РИА Новости, 11.11.2024
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12:41 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ssha-1983059310.html
В Британии не ожидают, что США отвернутся от НАТО при Трампе
В Британии не ожидают, что США отвернутся от НАТО при Трампе - РИА Новости, 11.11.2024
В Британии не ожидают, что США отвернутся от НАТО при Трампе
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не ожидает, что США "отвернутся" от НАТО при Дональде Трампе. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:41
2024-11-11T12:41
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не ожидает, что США "отвернутся" от НАТО при Дональде Трампе. Работавший помощником по нацбезопасности у Трампа в годы его первого президентского срока Джон Болтон ранее высказывал мнение, что в случае новой победы на выборах Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО. "Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса. Они признают важность предотвращения дальнейших конфликтов в Европе", - сказал он телеканалу Sky News. Хили при этом отметил, что европейские страны, входящие в альянс, должны делать больше для его финансирования. Министр также выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240720/ssha-1960924885.html
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в мире, сша, великобритания, украина, дональд трамп, джон хили, джон болтон, нато, nbc
В мире, США, Великобритания, Украина, Дональд Трамп, Джон Хили, Джон Болтон, НАТО, NBC
В Британии не ожидают, что США отвернутся от НАТО при Трампе

Министр обороны Британии Хили: США не отвернутся от НАТО при Трампе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что не ожидает, что США "отвернутся" от НАТО при Дональде Трампе.
Работавший помощником по нацбезопасности у Трампа в годы его первого президентского срока Джон Болтон ранее высказывал мнение, что в случае новой победы на выборах Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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"Я не ожидаю, что США отвернутся от НАТО. Они признают важность альянса. Они признают важность предотвращения дальнейших конфликтов в Европе", - сказал он телеканалу Sky News.
Хили при этом отметил, что европейские страны, входящие в альянс, должны делать больше для его финансирования. Министр также выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Победа Трампа на выборах лишит существование НАТО смысла, считает аналитик
5 ноября, 05:13
 
В миреСШАВеликобританияУкраинаДональд ТрампДжон ХилиДжон БолтонНАТОNBC
 
 
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