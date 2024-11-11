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Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983146224.html
Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой
Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой - РИА Новости, 11.11.2024
Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой
Минобороны России опубликовало кадры поражения укрытий ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в Харьковской области. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:20
2024-11-11T17:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения укрытий ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в Харьковской области. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области были обнаружены укрытия с живой силой ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" укрытия боевиков ВСУ были поражены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979007187.html
харьковская область
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Поражение укрытий ВСУ с помощью "Солнцепека" в Харьковской области
Поражение укрытий ВСУ с помощью "Солнцепека" в Харьковской области
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой

Минобороны показало удар "Солнцепека" по укрытиям ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения укрытий ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в Харьковской области.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области были обнаружены укрытия с живой силой ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" укрытия боевиков ВСУ были поражены", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТОС-1А "Солнцепек"Безопасность
 
 
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