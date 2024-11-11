https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983146224.html

Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой

Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой - РИА Новости, 11.11.2024

Минобороны показало кадры удара по укрытиям ВСУ огнеметной системой

Минобороны России опубликовало кадры поражения укрытий ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в Харьковской области. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:20

2024-11-11T17:20

2024-11-11T17:20

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения укрытий ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в Харьковской области. "В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области были обнаружены укрытия с живой силой ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" укрытия боевиков ВСУ были поражены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979007187.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражение укрытий ВСУ с помощью "Солнцепека" в Харьковской области Поражение укрытий ВСУ с помощью "Солнцепека" в Харьковской области 2024-11-11T17:20 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", безопасность