https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1983108790.html

ВС России нанесли удар по 14 бригадам ВСУ в курском приграничье

ВС России нанесли удар по 14 бригадам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.11.2024

ВС России нанесли удар по 14 бригадам ВСУ в курском приграничье

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:32

2024-11-11T15:32

2024-11-11T15:32

специальная военная операция на украине

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курская область

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безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам восьми бригад ВСУ в Сумской области.

https://ria.ru/20241111/vsu-1983099406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность