https://ria.ru/20241111/sovfed-1983075230.html

В Совфеде рассказали о планах США на постсоветском пространстве

В Совфеде рассказали о планах США на постсоветском пространстве - РИА Новости, 11.11.2024

В Совфеде рассказали о планах США на постсоветском пространстве

Американские власти и после президентских выборов в США продолжат продвигать свои интересы на постсоветском пространстве, включая ситуацию на Украине, считает... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:53

2024-11-11T13:53

2024-11-11T13:53

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виктор бондарев

камала харрис

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американские власти и после президентских выборов в США продолжат продвигать свои интересы на постсоветском пространстве, включая ситуацию на Украине, считает сенатор, экс-главком ВКС Виктор Бондарев. В Вашингтоне рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году при продолжении боевых действий с Россией, сообщили в СВР. "Служба внешней разведки России сообщила о подготовке Госдепом США мер по инициированию президентских и парламентских выборов на Украине. Это лишний раз показывает и подтверждает, что Украина живёт и будет жить по указке извне – в соответствии с видением главных режиссеров этого кровопролитного и бесчеловечного спектакля", - написал политик в своем Telegram-канале. То, что США активно вмешиваются в жизнь и деятельность чужой страны с момента проведения на Украине государственного переворота в 2014 году, да и задолго до него – давно ни для кого не секрет, отметил он. "Однако выявленные СВР РФ данные, на фоне публичных заявлений Дональда Трампа, выигравшего президентскую гонку в США, лишь подтверждают американские планы продолжения и развития своего присутствия в постсоветском пространстве, раскручивания нового витка игры с усыплением российской бдительности", - считает законодатель. По мнению Бондарева, "во всем этом можно усмотреть очередную попытку оттягивания времени под видом новых переговоров". При этом не только в России, но и в самой Европе и в США высказывают мнение, что обещание быстрого завершения военных действий является маловероятным – тем более, когда Трамп публично заявляет о желании ослабления связи между Россией, Китаем и другими их партнёрами. "Немаловажным моментом является активизация агрессивной политики Трампа в ближневосточном регионе, где нагнетается новая полемика против Ирана в поддержку Израиля. Если господин Трамп и вправду намерен быстро остановить военные действия, то ему это придется сделать практически по всему миру, где присутствует агрессия НАТО", - заключил парламентарий. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982897485.html

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982777816.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982736504.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, виктор бондарев, камала харрис, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), государственный департамент сша