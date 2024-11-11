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Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение - РИА Новости, 11.11.2024
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08:45 11.11.2024
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Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение
Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение - РИА Новости, 11.11.2024
Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение
Российские власти планируют в 2025 году сократить штат территориальных подразделений государственных органов на десять процентов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:45
2024-11-11T08:45
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские власти планируют в 2025 году сократить штат территориальных подразделений государственных органов на десять процентов, пишет "Коммерсантъ"."Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше", — говорится в материале.В статье указали, что новая реформа правительства с первого июля 2025 года затронет порядка 400 тысяч госслужащих.Кроме того, в кабинете министров допускают, что сокращение штата может быть больше заявленных десяти процентов, подчеркнули в публикации.
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россия, общество, экономика
Россия, Общество, Экономика
Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение

"Ъ": власти планируют сократить число госслужащих на десять процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские власти планируют в 2025 году сократить штат территориальных подразделений государственных органов на десять процентов, пишет "Коммерсантъ".
«
"Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше", — говорится в материале.
В статье указали, что новая реформа правительства с первого июля 2025 года затронет порядка 400 тысяч госслужащих.
Кроме того, в кабинете министров допускают, что сокращение штата может быть больше заявленных десяти процентов, подчеркнули в публикации.
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