https://ria.ru/20241111/sokraschenie-1983004003.html

Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение

Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение - РИА Новости, 11.11.2024

Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение

Российские власти планируют в 2025 году сократить штат территориальных подразделений государственных органов на десять процентов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:45

2024-11-11T08:45

2024-11-11T08:45

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские власти планируют в 2025 году сократить штат территориальных подразделений государственных органов на десять процентов, пишет "Коммерсантъ"."Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше", — говорится в материале.В статье указали, что новая реформа правительства с первого июля 2025 года затронет порядка 400 тысяч госслужащих.Кроме того, в кабинете министров допускают, что сокращение штата может быть больше заявленных десяти процентов, подчеркнули в публикации.

https://ria.ru/20241110/bezrabotnye-1599982658.html

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россия, общество, экономика