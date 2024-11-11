https://ria.ru/20241111/sokraschenie-1983004003.html
Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение
Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение - РИА Новости, 11.11.2024
Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение
Российские власти планируют в 2025 году сократить штат территориальных подразделений государственных органов на десять процентов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:45
2024-11-11T08:45
2024-11-11T08:45
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953514943_192:454:2958:2010_1920x0_80_0_0_cc07504c6c59054fa6738e79c05ab4ee.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские власти планируют в 2025 году сократить штат территориальных подразделений государственных органов на десять процентов, пишет "Коммерсантъ"."Зарплаты сокращаемых должностей смогут направить на повышение остающимся: цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше", — говорится в материале.В статье указали, что новая реформа правительства с первого июля 2025 года затронет порядка 400 тысяч госслужащих.Кроме того, в кабинете министров допускают, что сокращение штата может быть больше заявленных десяти процентов, подчеркнули в публикации.
https://ria.ru/20241110/bezrabotnye-1599982658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953514943_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_f10a83e03117031395a6042cccde935e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, экономика
Россия, Общество, Экономика
Россиянам рассказали, кто в следующем году попадет под сокращение
"Ъ": власти планируют сократить число госслужащих на десять процентов