https://ria.ru/20241111/sochi-1983132381.html
В Сочи турист забрался на столб, испугавшись воя шакалов
В Сочи турист забрался на столб, испугавшись воя шакалов - РИА Новости, 11.11.2024
В Сочи турист забрался на столб, испугавшись воя шакалов
Сочинские спасатели эвакуировали туриста со столба в районе Орлиных скал, мужчина забрался туда, испугавшись воя шакалов в лесу, сообщили в пресс-службе Южного... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:34
2024-11-11T16:34
2024-11-11T16:34
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Сочинские спасатели эвакуировали туриста со столба в районе Орлиных скал, мужчина забрался туда, испугавшись воя шакалов в лесу, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Инцидент произошёл вечером в субботу. Мужчина, приехавший на отдых из Тюменской области, не успел выбраться из леса до наступления темноты и, опасаясь нападения диких животных, забрался на столб, оттуда позвонил спасателям. "Сотрудники МЧС обнаружили напуганного мужчину на деревянном указательном столбе и помогли спуститься. Приезжий турист рассказал, что не успел выйти до темноты обратно в населённый пункт, хотя его об этом предупреждали. Когда солнце село, мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу", - говорится в Telegram-канале спасателей.
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россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи турист забрался на столб, испугавшись воя шакалов
В Сочи со столба эвакуировали туриста, испугавшегося воя шакалов