https://ria.ru/20241111/smi-1982986679.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы были слышны в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:00
2024-11-11T03:00
2024-11-11T03:00
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. "Запорожье и Николаев, местные паблики сообщают про взрывы", - говорится в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Николаевской области звучит с 1.58 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241110/knaysl-1982966218.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Зеркало недели": в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы