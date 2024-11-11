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Шувалов: поручение президента даст серьезный импульс развитию ГЧП - РИА Новости, 11.11.2024
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15:00 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/shuvalov-1983095234.html
Шувалов: поручение президента даст серьезный импульс развитию ГЧП
Шувалов: поручение президента даст серьезный импульс развитию ГЧП - РИА Новости, 11.11.2024
Шувалов: поручение президента даст серьезный импульс развитию ГЧП
Поручение президента РФ об определении критерия ГЧП-проектов с обязательным участием ВЭБ.РФ даст серьезный импульс развитию рынка государственно-частного... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:00
2024-11-11T15:00
россия
вэб.рф (вэб)
игорь шувалов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Поручение президента РФ об определении критерия ГЧП-проектов с обязательным участием ВЭБ.РФ даст серьезный импульс развитию рынка государственно-частного партнерства, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ВЭБ.РФ определить параметры и механизм обязательного участия госкорпорации развития в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Поручение, данное президентом правительству и ВЭБ.РФ, даст серьезный импульс развитию рынка государственно-частного партнерства. В ближайшее время мы совместно определим параметры и механизм обязательного участия ВЭБа в приоритетных для государства проектах. В новой конфигурации планируется, что у ВЭБа будет специальная роль, как сказал президент. Важно следить за балансом интересов публичной и частной стороны и соответствующим справедливым распределением рисков по проекту", — цитирует пресс-служба Шувалова. По его словам, повестка государственно-частного партнерства традиционно является одним из приоритетов банков развития в мире. "ВЭБ в полной мере обладает здесь необходимыми компетенциями и экспертизой", — добавил Шувалов. Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, по поручению президента предстоит большая работа: совершенствование законодательной базы, внедрение современной системы аналитики рисков и обязательств сторон, постоянный мониторинг проектов и комплексная оценка эффектов от их реализации. "Наццентр ГЧП на регулярной основе взаимодействует с субъектами и городами России: ведет мониторинг проектов, проводит обучение команд, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Уверен, что с учетом масштабных задач ВЭБа по развитию ГЧП Наццентр сможет выступить единым методологическим центром по ряду направлений. Результатом этой работы должно стать повышение роли ГЧП в экономике и более высокое качество жизни людей", — добавил Самохин. Изменения в нормативные акты внесут до 1 марта 2025 года. Доклад о выполнении поручения премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов должны представить до 15 февраля.
https://ria.ru/20241111/programma-1983072824.html
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россия, вэб.рф (вэб), игорь шувалов, михаил мишустин
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Игорь Шувалов, Михаил Мишустин

Шувалов: поручение президента даст серьезный импульс развитию ГЧП

© Фото: пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Поручение президента РФ об определении критерия ГЧП-проектов с обязательным участием ВЭБ.РФ даст серьезный импульс развитию рынка государственно-частного партнерства, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ВЭБ.РФ определить параметры и механизм обязательного участия госкорпорации развития в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Вчера, 13:51
"Поручение, данное президентом правительству и ВЭБ.РФ, даст серьезный импульс развитию рынка государственно-частного партнерства. В ближайшее время мы совместно определим параметры и механизм обязательного участия ВЭБа в приоритетных для государства проектах. В новой конфигурации планируется, что у ВЭБа будет специальная роль, как сказал президент. Важно следить за балансом интересов публичной и частной стороны и соответствующим справедливым распределением рисков по проекту", — цитирует пресс-служба Шувалова.
По его словам, повестка государственно-частного партнерства традиционно является одним из приоритетов банков развития в мире.
"ВЭБ в полной мере обладает здесь необходимыми компетенциями и экспертизой", — добавил Шувалов.
Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин, по поручению президента предстоит большая работа: совершенствование законодательной базы, внедрение современной системы аналитики рисков и обязательств сторон, постоянный мониторинг проектов и комплексная оценка эффектов от их реализации.
"Наццентр ГЧП на регулярной основе взаимодействует с субъектами и городами России: ведет мониторинг проектов, проводит обучение команд, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП. Уверен, что с учетом масштабных задач ВЭБа по развитию ГЧП Наццентр сможет выступить единым методологическим центром по ряду направлений. Результатом этой работы должно стать повышение роли ГЧП в экономике и более высокое качество жизни людей", — добавил Самохин.
Изменения в нормативные акты внесут до 1 марта 2025 года. Доклад о выполнении поручения премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов должны представить до 15 февраля.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
ВЭБ.РФ: более 660 млрд рублей инвестиций в ГЧП привлекли в ЦФО
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РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Игорь ШуваловМихаил Мишустин
 
 
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