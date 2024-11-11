https://ria.ru/20241111/saratov-1983022053.html
Аэропорт в Саратове приостановил прием и отправку самолетов
Аэропорт в Саратове приостановил прием и отправку самолетов - РИА Новости, 11.11.2024
Аэропорт в Саратове приостановил прием и отправку самолетов
Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:31
2024-11-11T10:31
2024-11-11T10:48
саратов
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ об угрозе атаки БПЛА."В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "Табло рейсов", - сказал собеседник агентства.Представитель Росавиации в своем Telegram-канале подтвердил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 10.00 мск, 11 ноября, введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта "Гагарин"."Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
https://ria.ru/20241110/pvo-1982977467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Саратов, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Аэропорт в Саратове приостановил прием и отправку самолетов
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов из-за угрозы атаки БПЛА
САРАТОВ, 11 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ
об угрозе атаки БПЛА.
"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "Табло рейсов", - сказал собеседник агентства.
Представитель Росавиации
в своем Telegram-канале подтвердил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 10.00 мск, 11 ноября, введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта "Гагарин".
"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.