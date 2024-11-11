https://ria.ru/20241111/sandu-1983002828.html

Влах назвала фатальную ошибку для Санду

Влах назвала фатальную ошибку для Санду - РИА Новости, 11.11.2024

Влах назвала фатальную ошибку для Санду

Для президента Молдавии Майи Санду будет фатальной ошибкой, если власти решат ликвидировать Молдавскую православную церковь, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:25

2024-11-11T08:25

2024-11-11T08:26

в мире

майя санду

молдавия

гагаузия

украина

ирина влах

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858416279_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4dcfbc4b91bfe43caed6ed981a6c5a6.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Для президента Молдавии Майи Санду будет фатальной ошибкой, если власти решат ликвидировать Молдавскую православную церковь, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.В конце августа депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. Молдавский президент Майя Санду 6 сентября заявила, что у властей нет подобных намерений."Несколько месяцев назад депутат правящей партии Василий Шоймару заявил, что Молдавская митрополия должна быть ликвидирована. Накануне выборов команда Майи Санду попыталась дистанцироваться от заявлений этого депутата. Но я считаю, что на самом деле депутат проговорился и раскрыл реальные планы по ликвидации Молдавской православной церкви", - сказала Влах.Политик подчеркнула, что она тогда встала на защиту церкви и обратилась к Майе Санду, к руководству парламента и правительства с призывом взять на себя публичные обязательства не трогать митрополию Молдавии. "Они этого не сделали. Когда я публично обязалась перед гражданами защищать молдавскую церковь, реакция людей меня приятно поразила - тысячи людей высказали готовность вместе защищать свою веру. Для Санду и её партии (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) будет фатальная ошибка, если они попытаются пойти против народа по этому вопросу", - пояснила Влах.Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".

https://ria.ru/20241111/vlah-1982997308.html

https://ria.ru/20241111/vlah-1982992651.html

https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html

молдавия

гагаузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, молдавия, гагаузия, украина, ирина влах, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, румынская православная церковь, московский патриархат