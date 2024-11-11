Влах назвала фатальную ошибку для Санду
Влах назвала ликвидацию православной церкви фатальной ошибкой для Санду
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Для президента Молдавии Майи Санду будет фатальной ошибкой, если власти решат ликвидировать Молдавскую православную церковь, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
В конце августа депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. Молдавский президент Майя Санду 6 сентября заявила, что у властей нет подобных намерений.
"Несколько месяцев назад депутат правящей партии Василий Шоймару заявил, что Молдавская митрополия должна быть ликвидирована. Накануне выборов команда Майи Санду попыталась дистанцироваться от заявлений этого депутата. Но я считаю, что на самом деле депутат проговорился и раскрыл реальные планы по ликвидации Молдавской православной церкви", - сказала Влах.
Политик подчеркнула, что она тогда встала на защиту церкви и обратилась к Майе Санду, к руководству парламента и правительства с призывом взять на себя публичные обязательства не трогать митрополию Молдавии. "Они этого не сделали. Когда я публично обязалась перед гражданами защищать молдавскую церковь, реакция людей меня приятно поразила - тысячи людей высказали готовность вместе защищать свою веру. Для Санду и её партии (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) будет фатальная ошибка, если они попытаются пойти против народа по этому вопросу", - пояснила Влах.
Православная церковь Молдавии, являясь самоуправляемой частью Русской православной церкви, объединяет 70% населения Молдовы и Приднестровья, включая около 1,3 тысячи приходов. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и примерно 10-20% православных верующих. Митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога между властями и Молдавской православной церковью.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".