https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html

На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком

На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком - РИА Новости, 11.11.2024

На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемых в угоне транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:18

2024-11-11T12:18

2024-11-11T12:18

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южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемых в угоне транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. По информации местных СМИ, неизвестные в воскресенье угнали в Южно-Сахалинске припаркованную у дома иномарку, в салоне которой находился 4-летний мальчик. Его родители отлучились буквально на пару минут, но по возвращении машины не нашли. Угонщики по дороге выкинули ребенка из салона и скрылись. Позже разбитый автомобиль был обнаружен в центре Южно-Сахалинска. "Сотрудники полиции Южно-Сахалинска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении угона транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок", - рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что родители сейчас вместе со своим чадом. По информации пресс-службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). "Проверка находится на личном контроле руководства УМВД России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241029/voditel-1980667019.html

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южно-сахалинск

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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область