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На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком - РИА Новости, 11.11.2024
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12:18 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/sahalin-1983051820.html
На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком
На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком - РИА Новости, 11.11.2024
На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком
Сотрудники полиции Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемых в угоне транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:18
2024-11-11T12:18
происшествия
южно-сахалинск
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемых в угоне транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области. По информации местных СМИ, неизвестные в воскресенье угнали в Южно-Сахалинске припаркованную у дома иномарку, в салоне которой находился 4-летний мальчик. Его родители отлучились буквально на пару минут, но по возвращении машины не нашли. Угонщики по дороге выкинули ребенка из салона и скрылись. Позже разбитый автомобиль был обнаружен в центре Южно-Сахалинска. "Сотрудники полиции Южно-Сахалинска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении угона транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок", - рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что родители сейчас вместе со своим чадом. По информации пресс-службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). "Проверка находится на личном контроле руководства УМВД России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении.
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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, Сахалинская область
На Сахалине ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком

В Южно-Сахалинске ищут подозреваемых в угоне машины с четырехлетним ребенком

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемых в угоне транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
По информации местных СМИ, неизвестные в воскресенье угнали в Южно-Сахалинске припаркованную у дома иномарку, в салоне которой находился 4-летний мальчик. Его родители отлучились буквально на пару минут, но по возвращении машины не нашли. Угонщики по дороге выкинули ребенка из салона и скрылись. Позже разбитый автомобиль был обнаружен в центре Южно-Сахалинска.
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"Сотрудники полиции Южно-Сахалинска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении угона транспортного средства, в котором находился 4-летний ребенок", - рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что родители сейчас вместе со своим чадом.
По информации пресс-службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).
"Проверка находится на личном контроле руководства УМВД России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении.
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