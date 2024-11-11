https://ria.ru/20241111/rosstandart-1983026081.html

Доля российских вин в ресторанных картах составит 20 процентов

Доля российских вин в ресторанных картах составит 20 процентов - РИА Новости, 11.11.2024

Доля российских вин в ресторанных картах составит 20 процентов

Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%, говорится в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:47

2024-11-11T10:47

2024-11-11T10:47

экономика

россия

игорь бухаров

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

роскачество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%, говорится в сообщении Роскачества. "Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт", впервые детально описывающий наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания… Согласно новому ГОСТу, российские вина в винных картах предприятий должны составлять не менее 20% от общего количества наименований вин", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. При этом, согласно стандарту, в винной карте рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. Кроме того, в документе даны рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт. За предприятиями общественного питания оставлено право самостоятельно разрабатывать структуру винной карты, иметь приложения со специальными позициями, например, винами недели/месяца/сезона, банкетным приложением или приложением для летних веранд и сезонных залов обслуживания, говорится в сообщении. "Разработка и утверждение национального стандарта даст возможность более масштабного продвижения российских вин и повышения качества винодельческих хозяйств, и, когда будет вложено большее количество ресурсов в винодельческую отрасль, мы получим высококачественные и доступные вина отечественного производства", - цитируются в сообщении слова председателя технического комитета по стандартизации "Продукция и услуги общественного питания", президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html

https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html

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экономика, россия, игорь бухаров, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), роскачество