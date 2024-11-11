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Более 50 нелегалов выдворят из России после рейда в Люберцах - РИА Новости, 11.11.2024
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10:58 11.11.2024
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Более 50 нелегалов выдворят из России после рейда в Люберцах
Более 50 нелегалов выдворят из России после рейда в Люберцах - РИА Новости, 11.11.2024
Более 50 нелегалов выдворят из России после рейда в Люберцах
В ходе рейда по стройкам в Люберцах в отделение полиции доставлено свыше 400 мигрантов, 51 из них будет выдворен за пределы РФ, сообщила начальник управления... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:58
2024-11-11T10:58
происшествия
россия
люберцы
татьяна петрова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ходе рейда по стройкам в Люберцах в отделение полиции доставлено свыше 400 мигрантов, 51 из них будет выдворен за пределы РФ, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Полицейские проверили строительные и производственные объекты, расположенные в Люберцах. "В территориальные подразделения полицейскими доставлено свыше 400 уроженцев ближнего зарубежья. Все были дактилоскопированы и проверены на причастность к совершению правонарушений", – сказала Петрова. По ее словам, в отношении 324 иностранцев составлены административные протоколы, из них 276 привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Люберецким городским судом на иностранных граждан наложены административные штрафы, из них 51 нелегал будет выдворен за пределы страны, а 31 нарушитель отправлен в специализированный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту, отметили в ведомстве. Проводятся мероприятия по привлечению их работодателей к ответственности, заключила Петрова.
https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html
https://ria.ru/20241106/migrant-1982293388.html
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происшествия, россия, люберцы, татьяна петрова
Происшествия, Россия, Люберцы, Татьяна Петрова
Более 50 нелегалов выдворят из России после рейда в Люберцах

Более 50 нелегалов выдворят из России после рейда на стройках в Люберцах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ходе рейда по стройкам в Люберцах в отделение полиции доставлено свыше 400 мигрантов, 51 из них будет выдворен за пределы РФ, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Полицейские проверили строительные и производственные объекты, расположенные в Люберцах.
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"В территориальные подразделения полицейскими доставлено свыше 400 уроженцев ближнего зарубежья. Все были дактилоскопированы и проверены на причастность к совершению правонарушений", – сказала Петрова.
По ее словам, в отношении 324 иностранцев составлены административные протоколы, из них 276 привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России.
Люберецким городским судом на иностранных граждан наложены административные штрафы, из них 51 нелегал будет выдворен за пределы страны, а 31 нарушитель отправлен в специализированный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту, отметили в ведомстве.
Проводятся мероприятия по привлечению их работодателей к ответственности, заключила Петрова.
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