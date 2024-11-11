Рейтинг@Mail.ru
СМИ: республиканцы не заинтересованы в дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 11.11.2024 (обновлено: 15:45 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/respublikantsy-1983083955.html
СМИ: республиканцы не заинтересованы в дополнительной помощи Украине
СМИ: республиканцы не заинтересованы в дополнительной помощи Украине - РИА Новости, 11.11.2024
СМИ: республиканцы не заинтересованы в дополнительной помощи Украине
Республиканское большинство в палате представителей американского конгресса не заинтересовано в рассмотрении дополнительного пакета помощи Украине, сообщила... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:07
2024-11-11T15:45
в мире
сша
украина
дональд трамп
майк джонсон
камала харрис
хаффингтон пост
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f83197b8bb3cf667e0ad010cc7b47.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Республиканское большинство в палате представителей американского конгресса не заинтересовано в рассмотрении дополнительного пакета помощи Украине, сообщила газета Huffington Post со ссылкой на представителя спикера Майка Джонсона. "Республиканское большинство не заинтересовано в рассмотрении дополнительной помощи Украине в ближайшее время", — пишет издание. В октябре Джонсон заявлял в интервью порталу Punchbowl, что не хочет больше финансировать Киев и рассчитывает на победу на президентских выборах однопартийца Дональда Трампа, который сможет разрешить конфликт. В палате представителей США ни одна из партий пока не достигла отметки в 218 кресел, необходимой для контроля над ней. По прогнозам СМИ, Республиканская партия по-прежнему удерживает 212 мест, демократы — 200 из 435. Одновременно с президентскими выборами в Соединенных Штатах прошли выборы в конгресс, на которых распределятся все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате. Итоги голосования определяют не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации. Дональд Трамп, уже занимавший пост главы США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/pentagon-1982561750.html
https://ria.ru/20241011/ssha-1977645599.html
https://ria.ru/20241104/svo-1981846639.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44cf8bac67e52e4f9b72c7fd2177c762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, майк джонсон, камала харрис, хаффингтон пост, nbc
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Камала Харрис, Хаффингтон Пост, NBC
СМИ: республиканцы не заинтересованы в дополнительной помощи Украине

Huffington Post: республиканцы не заинтересованы в расширении помощи Украине

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Республиканское большинство в палате представителей американского конгресса не заинтересовано в рассмотрении дополнительного пакета помощи Украине, сообщила газета Huffington Post со ссылкой на представителя спикера Майка Джонсона.
"Республиканское большинство не заинтересовано в рассмотрении дополнительной помощи Украине в ближайшее время", — пишет издание.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Пентагон направит Украине военную помощь на $6 млрд до новой администрации
8 ноября, 01:19
В октябре Джонсон заявлял в интервью порталу Punchbowl, что не хочет больше финансировать Киев и рассчитывает на победу на президентских выборах однопартийца Дональда Трампа, который сможет разрешить конфликт.
В палате представителей США ни одна из партий пока не достигла отметки в 218 кресел, необходимой для контроля над ней. По прогнозам СМИ, Республиканская партия по-прежнему удерживает 212 мест, демократы — 200 из 435.
Одновременно с президентскими выборами в Соединенных Штатах прошли выборы в конгресс, на которых распределятся все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате. Итоги голосования определяют не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Республиканец Джонсон заявил, что не хочет больше финансировать Украину
11 октября, 17:00
Дональд Трамп, уже занимавший пост главы США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
"Не справляются": на Украине пришли в ужас от помощи Запада
4 ноября, 22:40
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампМайк ДжонсонКамала ХаррисХаффингтон ПостNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала