СМИ: республиканцы не заинтересованы в дополнительной помощи Украине
Huffington Post: республиканцы не заинтересованы в расширении помощи Украине
© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Республиканское большинство в палате представителей американского конгресса не заинтересовано в рассмотрении дополнительного пакета помощи Украине, сообщила газета Huffington Post со ссылкой на представителя спикера Майка Джонсона.
"Республиканское большинство не заинтересовано в рассмотрении дополнительной помощи Украине в ближайшее время", — пишет издание.
В октябре Джонсон заявлял в интервью порталу Punchbowl, что не хочет больше финансировать Киев и рассчитывает на победу на президентских выборах однопартийца Дональда Трампа, который сможет разрешить конфликт.
В палате представителей США ни одна из партий пока не достигла отметки в 218 кресел, необходимой для контроля над ней. По прогнозам СМИ, Республиканская партия по-прежнему удерживает 212 мест, демократы — 200 из 435.
Одновременно с президентскими выборами в Соединенных Штатах прошли выборы в конгресс, на которых распределятся все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате. Итоги голосования определяют не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.
Дональд Трамп, уже занимавший пост главы США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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