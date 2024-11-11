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Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024
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Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области
Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024
Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области
Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:04
2024-11-11T05:04
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. "В Запорожской области расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет ВСУ с детонацией боеприпасов", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что поражена цель на Ореховском направлении. Цель была выявлена при помощи воздушной разведки. "Своей ежедневной боевой работой артиллеристы группировки войск "Днепр" вытесняют противника из опорных пунктов, созданных в Запорожской области, открывая дорогу российским штурмовым группам", - отмечается в сообщении. Как добавляет пресс-служба, чтобы нанести максимальный ущерб противнику, расчеты "Мста-С" применяют разные виды боеприпасов. Стрельба ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Огонь корректируют беспилотники. Также поражаются оборонительные сооружения националистов, их пункты управления и боевая техника. После ведения стрельбы расчет меняет позицию и ищет новую цель. "На счету очень много, все не пересчитаешь. Недавно уничтожили три "семерки". Это немецкая гаубица, буксирка. Опорные пункты, помогали пехоте закрепиться нашей", - цитирует пресс-служба слова командира орудия "Мста-С" с позывным "Опасный".
https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207869.html
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в мире, технологии, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области

Расчет САУ "Мста-С" поразил замаскированный миномет ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии группировки войск "Запад"
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки Мста-С 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии группировки войск "Запад". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"В Запорожской области расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет ВСУ с детонацией боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что поражена цель на Ореховском направлении. Цель была выявлена при помощи воздушной разведки.
"Своей ежедневной боевой работой артиллеристы группировки войск "Днепр" вытесняют противника из опорных пунктов, созданных в Запорожской области, открывая дорогу российским штурмовым группам", - отмечается в сообщении.
Как добавляет пресс-служба, чтобы нанести максимальный ущерб противнику, расчеты "Мста-С" применяют разные виды боеприпасов. Стрельба ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Огонь корректируют беспилотники. Также поражаются оборонительные сооружения националистов, их пункты управления и боевая техника. После ведения стрельбы расчет меняет позицию и ищет новую цель.
"На счету очень много, все не пересчитаешь. Недавно уничтожили три "семерки". Это немецкая гаубица, буксирка. Опорные пункты, помогали пехоте закрепиться нашей", - цитирует пресс-служба слова командира орудия "Мста-С" с позывным "Опасный".
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