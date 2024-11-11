https://ria.ru/20241111/raschet-1982991580.html

Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области

Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.11.2024

Расчет "Мста-С" поразил миномет ВСУ в Запорожской области

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T05:04

2024-11-11T05:04

2024-11-11T05:04

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. "В Запорожской области расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Днепр" поразил замаскированный миномет ВСУ с детонацией боеприпасов", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что поражена цель на Ореховском направлении. Цель была выявлена при помощи воздушной разведки. "Своей ежедневной боевой работой артиллеристы группировки войск "Днепр" вытесняют противника из опорных пунктов, созданных в Запорожской области, открывая дорогу российским штурмовым группам", - отмечается в сообщении. Как добавляет пресс-служба, чтобы нанести максимальный ущерб противнику, расчеты "Мста-С" применяют разные виды боеприпасов. Стрельба ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Огонь корректируют беспилотники. Также поражаются оборонительные сооружения националистов, их пункты управления и боевая техника. После ведения стрельбы расчет меняет позицию и ищет новую цель. "На счету очень много, все не пересчитаешь. Недавно уничтожили три "семерки". Это немецкая гаубица, буксирка. Опорные пункты, помогали пехоте закрепиться нашей", - цитирует пресс-служба слова командира орудия "Мста-С" с позывным "Опасный".

https://ria.ru/20241026/spetsoperatsiya-1980207869.html

https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html

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в мире, технологии, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)